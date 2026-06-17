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Ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους το Διοικητικό Δικαστήριο – Επιστολή στο Υπουργικό για τοποθέτησή της σε οργανική θέση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν θα ασκηθεί έφεση και πώς θα κινηθεί το Υπουργικό

Την άμεση τοποθέτηση της Άννας Αριστοτέλους σε ανάλογη οργανική θέση ζητά το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης Δ.Ε.Π.Ε., μετά από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε η διαθεσιμότητά της.

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Με επείγουσα επιστολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2026, το δικηγορικό γραφείο, εκ μέρους της κ. Αριστοτέλους, διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

«Με βάση την εν λόγω απόφαση, η διαθεσιμότητα της έχει ακυρωθεί και κατόπιν τούτου παρακαλώ όπως άμεσα, και δεδομένου ότι ήδη κατέχει την θέση του γενικού διευθυντή, την τοποθετήσετε στην ανάλογη οργανική θέση», αναφέρεται στην επιστολή.

Μετά την εξέλιξη με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα ασκηθεί έφεση, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εάν θα τοποθετηθεί και πού, δεδομένου ότι το Υπουργικό είχε αποφασίσει πριν από περίπου ένα χρόνο να τεθεί σε διαθεσιμότητα, για την υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που βρέθηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα.

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