Weekends στην πρωτεύουσα με 20% έκπτωση στο Hilton Nicosia

Με μία μοναδική προσφορά το Hilton Nicosia κάνει τα Σαββατοκύριακα του φετινού καλοκαιριού ακόμη πιο ξεχωριστά. Όσοι θα βρεθούν στη Λευκωσία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να απολαύσουν τη διαμονή τους στο πεντάστερο ξενοδοχείο με 20% έκπτωση, συνδυάζοντας τις υποχρεώσεις τους με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ανέσεις, που θα κάνουν το πέρασμα τους από την πρωτεύουσα αξέχαστο.

Το Hilton Nicosia διαθέτει μία σειρά από παροχές, που μπορούν να μετατρέψουν το Σαββατοκύριακο στη Λευκωσία σε μία ιδιαίτερη καλοκαιρινή εμπειρία. Η μεγαλύτερη πισίνα ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα, περιστοιχισμένη από καταπράσινους κήπους, αποτελεί μία όαση, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και δημιουργίας όμορφων, καλοκαιρινών οικογενειακών αναμνήσεων. Το Sorrento Pool & Bar καλύπτει όλες τις ανάγκες σε φαγητό και ποτό, προσφέροντας διάφορα πιάτα, καφέδες και δροσιστικά κοκτέιλ δίπλα στο νερό.

Η αναζωογόνηση και η ανανέωση περνούν από τις εγκαταστάσεις του Sana Hiltonia Fitness & Spa Centre, που προσφέρει μία σειρά θεραπειών ευεξίας, καθώς και σάουνα, τζακούζι και υπηρεσίες ομορφιάς. Ταυτόχρονα, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της άσκησης.

Το weekend experience ολοκληρώνεται στον ουρανίσκο, καθώς το ξενοδοχείο προσφέρει μία γκάμα γαστρονομικών επιλογών. Το εστιατόριο Olympia, με θέα την πισίνα, σερβίρει το πολυβραβευμένο πρωινό σε ένα μοντέρνο και φινετσάτο περιβάλλον. Το Mint Bar προσφέρει μία σειρά από γευστικές επιλογές για μεσημέρι και βράδυ, με βασικά χαρακτηριστικά την υψηλή εξυπηρέτηση και τη μοναδική ατμόσφαιρα. Για όσους προτιμούν πιο παραδοσιακές γεύσεις, «Tο Ελληνικό» δημιουργεί μία εμπειρία βασισμένη στα ουζομεζεδοπωλεία μίας άλλης εποχής, εστιάζοντας στην παράδοση και στα αγνά υλικά, ενώ αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν γευστικά στην ασιατική κουζίνα μπορούν να απολαύσουν easy Japanese fusion πιάτα στο μοναδικό Akakiko.

Τα σύγχρονα δωμάτια και σουίτες του Hilton Nicosia διασφαλίζουν την άνετη και ευχάριστη διαμονή, η οποία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή με έκπτωση 20%.