Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον γιό του Μπολσονάρου για αίτημα παρέμβασης των ΗΠΑ στη δίκη του πρώην προέδρου

ο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε ερήμην τον Εντουάρντο Μπολσονάρου σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, αφού ζήτησε αμερικανικές κυρώσεις κατά της χώρας του κατά τη διάρκεια της δίκης του πατέρα του για το πραξικόπημα, αναφέρει το France 24.

Ο τρίτος γιος του Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθησε να κερδίσει αμερικανική βοήθεια για τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο.

Ο πρώην ηγέτης εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος το 2022.

Τέσσερις δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάνθηκαν υπέρ των εισαγγελέων, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Εντουάρντο Μπολσονάρο ότι «απείλησε τις δικαστικές αρχές και τους αξιωματούχους άλλων κλάδων της κυβέρνησης» και δήλωσε ότι θα ζητήσει αμερικανικές κυρώσεις «αν η διαδικασία δεν έχει καλό τέλος» για τον πατέρα του.

«Δεν είναι ρόλος ενός ομοσπονδιακού βουλευτή της Βραζιλίας να ασκεί πιέσεις στο εξωτερικό κατά της χώρας του», δήλωσε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Του 41χρονου άντρα θα του έχει απαγορευτεί επίσης να κατέχει δημόσιο αξίωμα για οκτώ χρόνια, μια απόφαση κατά της οποίας μπορεί να ασκήσει έφεση.

«Ο πραγματικός σκοπός αυτής της άσκοπης διαδικασίας είναι ένας και μοναδικός: να αφαιρέσει το όνομά μου από τις εκλογές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μπολσονάρου, ο οποίος είχε σχεδιάσει να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής της Γερουσίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Αρχικά, το τέχνασμα του Μπολσονάρου λειτούργησε. Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς στη Βραζιλία ως τιμωρία για αυτό που αποκάλεσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρεσβύτερου Μπολσονάρου.

Ωστόσο, οι δασμοί άρθηκαν μετά από μια πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ του αριστερού προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επίσης επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μοράες, αλλά και αυτά τα μέτρα άρθηκαν.

Οι σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Ουάσινγκτον έχουν τεταθεί από τότε που ο Τραμπ συναντήθηκε με τον αδελφό του Εντουάρντο και τον υποψήφιο πρόεδρο Φλάβιο Μπολσονάρου πριν από τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου και ο Λούλα είναι ισόβαθμοι.

Τον Δεκέμβριο, ο Εντουάρντο Μπολσονάρου αποπέμφθηκε από την κάτω βουλή λόγω των επανειλημμένων απουσιών του.

Πηγή: news.ro, France 24