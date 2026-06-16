Αυξήθηκε 1.000 τόνους στην 4ετία ο χρυσός των Κεντρικών Τραπεζών, αναμένουν αύξηση

Κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού συσσώρευσαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι Κεντρικές Τράπεζες, παγκοσμίως, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από τον μέσο όρο των 500 τόνων που συσσώρευσαν την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού συσσώρευσης χρυσού σημειώθηκε σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία έχει θολώσει τις προοπτικές για τους διαχειριστές αποθεματικών.

Έρευνά του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού για τα «Αποθέματα Χρυσού των Κεντρικών Τραπεζών (CBGR)» του 2026 που διεξήχθη μεταξύ 5 Φεβρουαρίου και 19 Μαΐου, κατέδειξε ότι οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν πολύ θετικές για τον χρυσό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Με την πλειονότητα των απαντήσεων να δίδονται μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η φετινή έρευνα του Συμβουλίου περιέχει πληροφορίες για το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες βλέπουν τον χρυσό υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αναταραχής.

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις προσδοκίες για το πώς θα αλλάξουν τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών τους επόμενους 12 μήνες, οι ερωτηθέντες ήταν σχεδόν ομόφωνοι, με το 89% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι τα επίσημα αποθέματα χρυσού θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, αυτή η πεποίθηση ήταν σταθερή τόσο στους ερωτηθέντες από προηγμένες οικονομίες όσο και από αυτούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Ωστόσο, το 11% των κεντρικών τραπεζών πιστεύει ότι το ποσοστό του χρυσού στα συνολικά αποθέματα θα παραμείνει αμετάβλητο, από 5% πέρσι.

Φέτος, ένα ρεκόρ 45% των ερωτηθέντων αναμένει ότι τα δικά τους αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν επίσης κατά την ίδια περίοδο. Η πλειοψηφία των υπόλοιπων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν αναμένουν καμία αλλαγή, ενώ το 1% αναμένει ότι τα αποθέματα χρυσού του ιδρύματός τους θα μειωθούν.

Η απόδοση του χρυσού σε περιόδους κρίσης, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η αντιστάθμιση του πληθωρισμού είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες για να διακρατούν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες.

Επιπλέον, ο χρυσός ως αντιστάθμιση γεωπολιτικού κινδύνου και ως μέρος μιας πολιτικής διαφοροποίησης αποθεματικών αποτελούν επίσης βασικούς λόγους για την αύξηση των αποθεμάτων χρυσού.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Χρυσού, η πλειοψηφία των Κεντρικών Τραπεζών (74%) βλέπει μέτρια ή σημαντικά χαμηλότερα αποθέματα σε αμερικανικά δολάρια στα παγκόσμια αποθέματα τους κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι το μερίδιο άλλων νομισμάτων, όπως το ευρώ και το γουάν, θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την ίδια περίοδο, ενώ τα αποθέματα σε χρυσό θα αυξηθούν.

Η (Κεντρική) Τράπεζα της Αγγλίας με 57% παραμένει η πιο δημοφιλής τοποθεσία για την αποθήκευση χρυσού μεταξύ των ερωτηθέντων, αν και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να διαφοροποιούν τους χώρους αποθήκευσής.

Η εγχώρια αποθήκευση ήρθε δεύτερη με 49%, ακολουθούμενη από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών με 16% (μικρή αύξηση από πέρσι). Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας σημείωσε αξιοσημείωτη μείωση στις προτιμήσεις, υποχωρώντας στο 6%, από 12% το 2025.

Στη φετινή έρευνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση στην αλλαγή των τοποθεσιών αποθήκευσης, με το 9% να δηλώνει ότι έχει αυξήσει την εγχώρια αποθήκευση και το 10% να δηλώνει ότι έχει διαφοροποιήσει τις τοποθεσίες αποθήκευσης στο εξωτερικό στους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με 5% και 2%, αντίστοιχα, στην περσινή έρευνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ