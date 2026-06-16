Ανεβάζει ταχύτητα η αύξηση των μισθών- Η εικόνα σε Κύπρο και ΕΕ το πρώτο τρίμηνο

Επιτάχυνση των αυξήσεων στους μισθούς δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσαν την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημείωσε αύξηση 3,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση ήταν 2,4% και το πρώτο τρίμηνο του 2025 4,3%.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας.

Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,8% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 4,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,3% έναντι αύξησης 2,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 4,4% πέρσι.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις. Το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις αυξήθηκε κατά 1,5%.

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο πρώτο τρίμηνο του 2026, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 3,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών αυξήθηκε κατά 3,4%, ενώ το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,9%.

Στην ΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2026, το κόστος των μισθών αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 3,2%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των μισθών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+16,4%), τη Βουλγαρία (+13,2%) και την Κροατία (+9,2%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+1,3%), τη Γαλλία (+1,8%), ακολουθούμενες από τη Δανία και τη Λετονία (+2,5% η καθεμία).