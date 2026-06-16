Amazon: Νέα επένδυση στην Ελλάδα με Local Zone στην Αθήνα τον Ιούλιο

Σημαντική ώθηση στην ψηφιακή οικονομία της χώρας φέρνει η νέα επένδυση της Amazon Web Services (AWS) στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία προχωρά στη λειτουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Panos Panay, Senior Vice President της Amazon⁠.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Panay ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης της AWS, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα. Μέσω της νέας υποδομής, οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός ελληνικής επικράτειας, να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συζήτηση για την περαιτέρω υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα της Amazon. Σύμφωνα με τον κ. Panay, η ελληνική αλφάβητος αναμένεται να ενσωματωθεί στο μέλλον στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, προσφέροντας μια εμπειρία που θα αποτυπώνει με φυσικό τρόπο τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνάντηση έγινε επίσης ανασκόπηση των υφιστάμενων επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα και διερευνήθηκαν νέες προοπτικές συνεργασίας. Στο τραπέζι βρέθηκαν έργα που αφορούν υποδομές για δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου, επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων υψηλής εξειδίκευσης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού και τη συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, το οποίο προσελκύει διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: newmoney.gr