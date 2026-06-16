Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Amazon: Νέα επένδυση στην Ελλάδα με Local Zone στην Αθήνα τον Ιούλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εταιρεία προχωρά στη λειτουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο

Σημαντική ώθηση στην ψηφιακή οικονομία της χώρας φέρνει η νέα επένδυση της Amazon Web Services (AWS) στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία προχωρά στη λειτουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Panos Panay, Senior Vice President της Amazon⁠.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Panay ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης της AWS, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα. Μέσω της νέας υποδομής, οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός ελληνικής επικράτειας, να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους απόκρισης και να αξιοποιούν προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συζήτηση για την περαιτέρω υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα της Amazon. Σύμφωνα με τον κ. Panay, η ελληνική αλφάβητος αναμένεται να ενσωματωθεί στο μέλλον στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, προσφέροντας μια εμπειρία που θα αποτυπώνει με φυσικό τρόπο τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Στη συνάντηση έγινε επίσης ανασκόπηση των υφιστάμενων επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα και διερευνήθηκαν νέες προοπτικές συνεργασίας. Στο τραπέζι βρέθηκαν έργα που αφορούν υποδομές για δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου, επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων υψηλής εξειδίκευσης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού και τη συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, το οποίο προσελκύει διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: newmoney.gr

Tags

Κυριάκος ΜητσοτάκηςAmazonΕλλάδαΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα