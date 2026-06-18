Γιατί η Κύπρος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ενέργεια

Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), οι ανησυχίες που εξέφρασε ο Γενικός Ελεγκτής και η αυξανόμενη κριτική από ειδικούς στον τομέα της ενέργειας καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως μια ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική.

Η αξιολόγηση του ΔΝΤ για το Άρθρο IV του 2026 τόνισε τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο πετρέλαιο, την έλλειψη διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και την ευπάθεια σε παγκόσμιους ενεργειακούς κραδασμούς. Ο Γενικός Ελεγκτής προχώρησε περαιτέρω, περιγράφοντας την αποτυχία μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο ως μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες πολιτικής της τελευταίας δεκαετίας και εκτιμώντας ότι η οικονομία επιβαρύνεται με περίπου €300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της συνεχιζόμενης εξάρτησης από το πετρέλαιο και το σχετικό κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα.

Η εξοικονόμηση κόστους καυσίμων θα μπορούσε να ήταν παρόμοιου μεγέθους εάν μέχρι το 2028 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετατραπεί σε φυσικό αέριο.

Αυτές οι παρατηρήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται μεμονωμένες επικρίσεις. Μαζί αποκαλύπτουν ένα βαθύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα. Η Κύπρος δεν αντιμετωπίζει απλώς μια ενεργειακή πρόκληση. Αντιμετωπίζει μια πρόκληση στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής.

Για χρόνια, η ενεργειακή πολιτική έχει εξελιχθεί μέσω μιας σειράς μεμονωμένων έργων, κανονιστικών πρωτοβουλιών και αντιδράσεων σε αναδυόμενες κρίσεις. Οι υποδομές φυσικού αερίου, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζονται συχνά ως ξεχωριστά ζητήματα και όχι ως στοιχεία μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις, αβεβαιότητα πολιτικής και χαμένες ευκαιρίες.

Το κόστος αυτής της κατακερματισμένης προσέγγισης γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοηθεί.

Η Κύπρος παραμένει ένα από τα πιο εξαρτώμενα από το πετρέλαιο συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ενώ οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν διαφοροποιήσει το ενεργειακό τους μείγμα μέσω φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), αποθήκευσης και διασυνδέσεων, η Κύπρος εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εισαγόμενο μαζούτ και ντίζελ για την παραγωγή ενέργειας. Αυτή η εξάρτηση εκθέτει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ασταθείς διεθνείς τιμές πετρελαίου, ενώ παράλληλα επιβάλλει σημαντικό κόστος μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε πρόσφατα ότι οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να ωθήσουν τον πληθωρισμό πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις, καταδεικνύοντας πόσο ευάλωτη παραμένει η Κύπρος σε εξωτερικά ενεργειακά σοκ. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει αυτή την πραγματικότητα. Κάθε σημαντική αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή η Κύπρος δεν έχει ακόμη διαφοροποιήσει επαρκώς τις ενεργειακές της πηγές.

Οι επανειλημμένες καθυστερήσεις στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κύπρο έχουν μεγεθύνει αυτή την ευπάθεια. Παραμένει ένα σημαντικό μεταβατικό καύσιμο ικανό να μειώσει τις εκπομπές, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να ενισχύσει την ευελιξία του συστήματος, ενώ παράλληλα επεκτείνονται οι δυνατότητες ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Η απουσία φυσικού αερίου είναι επομένως κάτι περισσότερο από μια τεχνική καθυστέρηση. Είναι μια στρατηγική οπισθοδρόμηση με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος αντιμετωπίζει μια σειρά από πρόσθετες ενεργειακές προκλήσεις. Η διείσδυση των ΑΠΕ έχει αυξηθεί, ωστόσο μεγάλοι όγκοι ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας συχνά περιορίζονται λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης και της ευελιξίας του δικτύου. Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει αναποτελεσματική όσον αφορά μείωση των τιμών. Μεγάλα έργα υποδομής, όπως η διασύνδεση GSI, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός συχνά φαίνεται αντιδραστικός παρά προληπτικός.

Αυτά τα προβλήματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι πρωτίστως τεχνολογικά. Είναι προκλήσεις διακυβέρνησης και υλοποίησης.

Η παρατήρηση του Γενικού Ελεγκτή ότι η αναποτελεσματικότητα μπορεί να είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από τη διαφθορά αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό που λείπει είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αποτελεσματική εφαρμογή.

Ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο

Ο πρώτος στόχος ενός τέτοιου σχεδίου θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σαφούς οράματος για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτή απάντηση σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα. Πώς θα πρέπει να μοιάζει το μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2040; Ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει το φυσικό αέριο κατά τη μετάβαση; Πόση ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί ρεαλιστικά να ενσωματωθεί στο σύστημα; Πόση χωρητικότητα αποθήκευσης θα απαιτηθεί; Ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας; Πώς θα πρέπει οι εγχώριοι πόροι φυσικού αερίου, εάν αναπτυχθούν εμπορικά, να ενταχθούν στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα;

Χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, η ενεργειακή πολιτική έχει γίνει μια συλλογή ασύνδετων αποφάσεων και όχι μια συνεκτική εθνική στρατηγική.

Ο δεύτερος στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Η Κύπρος εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα πετρελαϊκά προϊόντα. Αντιμετωπίζει αυξανόμενη έκθεση σε γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται διαφοροποίηση καυσίμων και τεχνολογιών.

Ο τρίτος στόχος θα πρέπει να είναι η προσιτή τιμή. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το χαμηλότερο κόστος δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω προσωρινών επιδοτήσεων ή διοικητικών παρεμβάσεων. Όπως έχει ορθώς υποστηρίξει το ΔΝΤ, οι βιώσιμες μειώσεις απαιτούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο τέταρτος στόχος θα πρέπει να είναι η ανθεκτικότητα στο κλίμα. Η ενεργειακή μετάβαση συμβαίνει ταυτόχρονα με τις αυξανόμενες κλιματικές πιέσεις. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Οι ξηρασίες γίνονται πιο συχνές. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο πιθανά. Οι ενεργειακές υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν αξιόπιστα υπό αυτές τις συνθήκες.

Αυτό εισάγει μια άλλη στρατηγική διάσταση που συχνά παραβλέπεται: την αυξανόμενη σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και ασφάλειας των υδάτων.

Οι μελλοντικές μονάδες αφαλάτωσης θα πρέπει να τροφοδοτούνται όλο και περισσότερο από ΑΠΕ, να υποστηρίζονται από συστήματα αποθήκευσης και να σχεδιάζονται για να λειτουργούν ως μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ανθεκτικότητας.

Μια επιτυχημένη Ενεργειακή Στρατηγική 2040

Οι ΑΠΕ θα παρείχαν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηριζόμενες από μεγάλης κλίμακας αποθήκευση σε μπαταρίες και ευέλικτη διαχείριση της ζήτησης. Το φυσικό αέριο θα χρησίμευε ως μεταβατικό καύσιμο, μειωμένο σταδιακά καθώς οι τεχνολογίες αποθήκευσης ωριμάζουν. Η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας θα παρείχε πρόσθετη ασφάλεια και ευελιξία. Μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις και την καινοτομία. Η παραγωγή νερού και ο ενεργειακός σχεδιασμός θα ενσωματωθούν. Οι εγχώριοι πόροι φυσικού αερίου, εάν αναπτυχθούν οικονομικά, θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και την ευελιξία του συστήματος.

Το πιο σημαντικό είναι το σύστημα να σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο και όχι ως ένα σύνολο ξεχωριστών έργων.

Το ΔΝΤ έχει εντοπίσει σωστά την ανάγκη για ενεργειακή μεταρρύθμιση. Ο Γενικός Ελεγκτής έχει εντοπίσει σωστά το κόστος της καθυστέρησης. Μαζί, υπογραμμίζουν μια θεμελιώδη πραγματικότητα: Η Κύπρος δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά την αντιδραστική λήψη αποφάσεων και τις σταδιακές προσαρμογές.

Για μια χώρα που αντιμετωπίζει αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους και αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, η απουσία ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδίου καθίσταται από μόνη της στρατηγικός κίνδυνος. Ο χρόνος για τη διαχείριση μεμονωμένων ενεργειακών κρίσεων έχει περάσει. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Κύπρος είναι ένα σαφές και ολοκληρωμένο όραμα, ικανό να μεταμορφώσει το ενεργειακό της σύστημα τις επόμενες δύο δεκαετίες.

*Ανώτερου συνεργάτη στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου @CharlesEllinas