Ακριβότερα κατά 2,62% τα υλικά οικοδομής τον Μάιο

Μικρή αύξηση σημείωσαν τον Μάιο οι τιμές υλικών οικοδομής τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε στις 122,07 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,16% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,62%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,31%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (3,49%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,97%), στα ορυκτά (2,03%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,22%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,32% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.