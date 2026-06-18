Petrolina: Εγκρίθηκε η πληρωμή τελικού μερίσματος 2 σεντ ανά μετοχή, κέρδη €8,3 εκατ. το 2025

Την πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,8% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή, αποφάσισε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 29 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date).

Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 26 Ιουνίου 2026 (ex-dividend date).

Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας στις 28 Ιουλίου 2026.

Κέρδη €8,3 εκατ. το 2025

Στη συνέλευση παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, βάσει των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €559,4 εκατ. έναντι €570,1 εκατ. το 2024.

Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα €8,7 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. το 2024, ενώ το κέρδος μετά την φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €8,3 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 9,49 σεντ έναντι 3,11 σεντ το 2024.

Στόχος η διαφύλαξη οικονομικών πόρων

«Σταθερός στόχος του Ομίλου μας, παραμένει η διαφύλαξη των οικονομικών του πόρων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και η ενδυνάμωση των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του τριπτύχου Περιβάλλον - Κοινωνία - Διακυβέρνηση. Ο Όμιλός μας επενδύει σταθερά και έμπρακτα στους τομείς αυτούς και παράλληλα διατηρεί διαχρονική προσφορά στην Κυπριακή κοινωνία η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ως ανιδιοτελής εκτίμηση προς τον τόπο μας», διαβεβαίωσε ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα Ντίνος Λευκαρίτης, ο οποίος εκφώνησε τον χαιρετισμό του Εκτελεστικού Προέδρου της Πετρολίνα Μάριου Λευκαρίτη.

Ο κ. Λευκαρίτης, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, τόνισε πως «το 2025 ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά για όλες τις επιχειρήσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, με έντονο το στοιχείο της αβεβαιότητας και της αστάθειας. Διεθνείς διενέξεις και εχθροπραξίες πάντοτε προκαλούν ανισορροπία και αναστάτωση στις αγορές, πληθωριστικές τάσεις και αποδυνάμωση της οικονομίας».

Δύο σημαντικά γεγονότα που χάραξαν την πορεία του Ομίλου

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δυο σημαντικά γεγονότα που χάραξαν την πορεία του Ομίλου κατά την περσινή χρονιά:

«Πρώτον, την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για την εξαγορά του 100% της ExxonMobil Cyprus Limited μέσω της πλήρους θυγατρικής μας εταιρείας Med Energywise Ltd. Η συμφωνία εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026 και με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς η εταιρεία έχει μετονομαστεί σε eWise Cyprus Ltd και ήδη έχει ολοκληρωθεί η ομαλή ενσωμάτωση των εργασιών της στον Όμιλο μας. Εκτιμούμε ότι η ένταξη του εμπορικού σήματος ESSO στον Όμιλο της Πετρολίνα, πέραν των οικονομιών κλίμακας στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα επιφέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης στον Όμιλο μας.

Δεύτερον, την απώλεια τον Οκτώβριο του 2025 σε ηλικία 82 ετών του επί σειρά ετών Εκτελεστικού Προέδρου, αείμνηστου Κωστάκη Λευκαρίτη ο οποίος άφησε τη δική του έντονη σφραγίδα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας. Με την διορατικότητα του, ο αείμνηστος Κωστάκης υπήρξε πηγή έμπνευσης για την Οικογένεια Λευκαρίτη και πηγή καθοδήγησης στην επέκταση των εργασιών του Ομίλου Πετρολίνα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Petrolina (Holdings) Public Limited, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον Όμιλο μας».

Δραστηριοποίηση του Ομίλου σε νέα έργα υποδομής

Ο κ. Λευκαρίτης αναφέρθηκε τέλος και στη δραστηριοποίηση του Ομίλου σε νέα έργα υποδομής με μακροχρόνιο ορίζοντα, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής του συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό προχωρεί στην αναπτυξιακή υλοποίηση και προώθηση του έργου “Larnaka: Land of Tomorrow” που στόχο έχει την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας.

H Συνέλευση ασχολήθηκε και με άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

·Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.

·Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντίνου Λευκαρίτη και κ. Γιώργου Καλοπετρίδη.

· Η επικύρωση του διορισμού της κας. Μαρίας Λούλας Λευκαρίτη και της κας. Δήμητρας Καλογήρου Αντωνιάδου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Μη Εκτελεστικά Μέλη.

· Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

H Συνέλευση εξέτασε επίσης την Έκθεση Αναφοράς Αποδοχών για την περίοδο χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 δυνάμει του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν.111(I)/2021).