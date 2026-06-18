Την Τρίτη απαντά «ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση» ο Νίκος Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με αντικείμενο τα ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Αναστασιάδης θα τοποθετηθεί και θα απαντήσει, όπως σημειώνεται, «ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση» σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με το Πολιτικό του Γραφείο, στόχος της συνέντευξης είναι η παροχή απαντήσεων επί των θεμάτων που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας.

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