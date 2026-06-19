Όριο στην αύξηση προστίμου για αδήλωτη εργασία- Τι προβλέπει νομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας

Τη θέσπιση ανώτατου ορίου στην αύξηση διοικητικού προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του, που επιβάλλεται για αδήλωτη εργασία, προβλέπει νομοσχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου και κατατέθηκε στη Βουλή.

Σκοπός του νομοσχεδίου, αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να τεθεί ανώτατο όριο στην αύξηση διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται για αδήλωτη εργασία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο καθορίζεται ότι η αύξηση του διοικητικού προστίμου, λόγω καθυστέρησης στην εξόφλησή του από τους εργοδότες ή τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο ποσό του επιβληθέντος προστίμου. Δηλαδή, το συνολικό πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το ποσό του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του διπλάσιου του ποσού αυτού, όπως προβλέπεται και στον περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2020 (N. 88(1)/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 10(8) του περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, η αύξηση δεν μπορεί στο σύνολό της να υπερβαίνει το διπλάσιο του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου, διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από τους αρμόδιους επιθεωρητές σε εργοδότες, σε περίπτωση παραβίασης τριάντα και πλέον νομοθεσιών που αναφέρονται στον Νόμο αυτό.

Όσον αφορά το ισχύον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθετικό πλαίσιο, σε περίπτωση που εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, στα οποία έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για αδήλωτη εργασία δεν προχωρήσουν στην έγκαιρη καταβολή του προστίμου, τότε το επιβληθέν ποσό αυξάνεται κατά πενήντα ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Ως αποτέλεσμα των προνοιών της νομοθεσίας, μεγάλος αριθμός εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζόμενων προσώπων, οι οποίοι δεν αποπλήρωσαν/-ουν εντός προθεσμίας το επιβληθέν σε αυτούς διοικητικό πρόστιμο, οφείλουν από το 2017 και εντεύθεν (Ν.52(1)/2017), που τέθηκε σε εφαρμογή η τροποποιητική περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία που αφορά στα διοικητικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, πολύ μεγάλα ποσά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περαιτέρω, εφαρμόζοντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν καταχωρήσει ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων αριθμό αστικών αγωγών, με σκοπό την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων εναντίον νομικών και φυσικών προσώπων αναφορικά με τα οφειλόμενά τους για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση διοικητικών προστίμων για ζητήματα που άπτονται των εργασιακών θεμάτων.

Σημαντική μείωση στο οφειλόμενο ποσό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, για συνολικά 827 εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους, το αρχικό ποσό του προστίμου για αδήλωτη εργασία από τις 2 Ιουνίου 2017 μέχρι σήμερα είναι €2,5 εκατ. ενώ το οφειλόμενο ποσό διοικητικού προστίμου με την επιβολή πρόσθετου τέλους €50 ανά ημέρα καθυστέρησης εκτοξεύθηκε στα €65,6 εκατ. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, το οφειλόμενο ποσό θα μειωθεί στα €7,9 εκατ.

Επειδή η υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης έχει αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά (έσοδα ΤΚΑ), ζητήθηκαν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δεν φέρει ένσταση για υλοποίηση της προωθούμενης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθετικής ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι για το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπρόσθετα, το θέμα συζητήθηκε ενώπιον των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 6 Απριλίου, τα οποία συμφώνησαν με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση. Τέλος, σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε και στην πλατφόρμα η-διαβούλευση χωρίς να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οποιαδήποτε σχόλια ή/και να τεθούν οποιαδήποτε ερωτήματα.