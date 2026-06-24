Μέτωπο κατά των αλλαγών στις εκποιήσεις

Με «σημαία» την τελευταία γνωμοδότηση της ΕΚΤ με την οποία απορρίπτει τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων, οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, τόνισαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του συνδέσμου, τη σημασία της σταθερότητας του πλαισίου.

Κριτική στη Βουλή άσκησε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης, λέγοντας ότι η πολιτεία δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον τραπεζικό τομέα. Ο κ. Πατσαλίδης σχολιάζοντας τη γνώμη της ΕΚΤ είπε ότι είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του πλαισίου εκποιήσεων, εξήγησε, δύνανται να διαβρώσουν την οικονομική πειθαρχία και να υπονομεύσουν την κουλτούρα πληρωμών, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τα δημόσια οικονομικά, οδηγώντας παράλληλα σε αυστηρότερα δανειοδοτικά κριτήρια και στην αύξηση των επιτοκίων των ενυπόθηκων δανείων. Ενώ οι τροποποιητικοί νόμοι αποσκοπούν στην προστασία των δανειοληπτών, υπογράμμισε, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που αντιβαίνουν στο δεδηλωμένο σκοπό τους.

«Οι εκλογικές περίοδοι ενέχουν πάντα ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τον τραπεζικό τομέα. Θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο μας, από τη διαχείριση δανείων και ρυθμίσεων, μέχρι ζητήματα τελών, προστασίας καταναλωτή και ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με ιδιαίτερη ένταση και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου», είπε από την πλευρά του o γενικός διευθυντής του ΣΤΚ, Μάριος Σκανδάλης.

«Οι οριζόντιες παρεμβάσεις, χωρίς μελέτη αντικτύπου και οι λαϊκίστικες προτάσεις για αναστολή των διαδικασιών, όχι μόνο δεν προστατεύουν τους πραγματικά ευάλωτους, αλλά ναρκοθετούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επιβραβεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και, τελικά, τιμωρούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνεπών πολιτών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και στερώντας την αναγκαία ρευστότητα από την κυπριακή αγορά», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

Κριτική Κεραυνού

Κριτική στη Βουλή των Αντιπροσώπων άσκησε και ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τόνισε, εκφράζει έντονες ανησυχίες για επέκταση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε δημοσιονομικό κίνδυνο, αλλά και διόγκωση του προβλήματος των δανειοληπτών, αντί επίλυσή του.

«Προκλήσεις και κίνδυνοι για τις κυπριακές τράπεζες αλλά και την κυπριακή οικονομία στο σύνολό της εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που όχι μόνο δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά απαιτεί προσεκτικές και οικονομικά ορθολογιστικές κινήσεις», ανέφερε σε χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τον οποίο ανέγνωσε η βουλεύτρια και αντιπρόεδρος του κόμματος, Σάβια Ορφανίδου.