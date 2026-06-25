Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα CyCEM - Insights, που αναπτύχθηκε για τη βελτίωση της ενημέρωσης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, παρουσίασε, χθες Τετάρτη, το Ινστιτούτο Κύπρου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ινστιτούτου, σκοπός της είναι η συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων της αγοράς ηλεκτρισμού σε ένα περιβάλλον συνεκτικό και φιλικό προς τον χρήστη.

Η πλατφόρμα καλύπτει ένα σημαντικό κενό, καθώς συγκεντρώνει τα δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν όλες τις αγορές ηλεκτρισμού: της Προθεσμιακής Αγοράς, της Προημερήσιας Αγοράς, καθώς και των αγορών εξισορρόπησης, δηλαδή της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου.

Όπως αναφέρεται, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας διευκολύνει την κατανόηση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υποστηρίζει οπτική ανάλυση σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, περιλαμβανομένων ωριαίων, ημερήσιων και μηνιαίων προβολών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χρήστες μπορούν να εξερευνούν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όγκους συναλλαγών, μείγμα παραγωγής, συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δείκτες που σχετίζονται με την εξισορρόπηση. Μπορούν επίσης να εξάγουν επιλεγμένα δεδομένα διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάλυση.

Με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση της CyCEM - Insights, ο Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου Θεόδωρος Ζαχαριάδης ανέφερε ότι «η ανοιχτή πλατφόρμα μας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα επίσημα δεδομένα της κυπριακής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού που είναι δημοσίως διαθέσιμα, καλύπτει ένα σημαντικό κενό».

«Αποτελεί έναν πρακτικό κόμβο πληροφόρησης που ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει την ενεργειακή ανάλυση βάσει πραγματικών δεδομένων. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους με βαθιά γνώση της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών, με στόχο την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην εξελισσόμενη αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου και τον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο», είπε.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα cycem-insights.cyi.ac.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ