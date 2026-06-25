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| Οικονομία

Παράταση μέχρι 9 Ιουλίου στις αιτήσεις φοιτητικής μέριμνας για το έτος 2025-2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 παρατείνεται από την 25η Ιουνίου και ώρα 10:00 μέχρι την 9η Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Προστίθεται ότι κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η ΥΧΕ διαπίστωσε περιπτώσεις εσφαλμένης υποβολής αιτήσεων και συγκεκριμένα υποβολή αιτήσεων με λανθασμένο αριθμό εγγραφής αλλοδαπού (ARC), υποβολή αιτήσεων από γονείς με καταχώριση της ιδιότητας του φοιτητή αντί της ορθής ιδιότητάς τους ως αιτητές γονείς, και υποβολή αιτήσεων από τους ίδιους τους φοιτητές, αντί από τους γονείς τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Διευκρινίζεται ότι για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Τέλος στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή μετά το πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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