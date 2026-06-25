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Στο Προεδρικό ο ΥΠΕΞ Αλβανίας – Έπαινοι για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αλβανίας, ενώ υπογράμμισε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

Στην εξαιρετική δουλειά που παρήγαγε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Φέριτ Χότζα, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αλβανίας, ενώ υπογράμμισε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χότζα εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο προσωπικά, αλλά και προς την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, για την εξαιρετική δουλειά που έχει επιτελεστεί από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι «ήταν αξιοθαύμαστη πραγματικά».

Πρόσθεσε ότι «το θέμα της διεύρυνσης έτυχε εξαιρετικού χειρισμού και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευγνώμονες. Η Κυπριακή Προεδρία πέρασε τις εξετάσεις με τεράστια επιτυχία σε όλους τους τομείς».

ΚΥΠΕ

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