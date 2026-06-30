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| Οικονομία

Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων από αύριο ανά ώρα, ανά μήνα και ανά κλίμακα

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Την κατάσταση μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, δημοσιοποίησε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Την κατάσταση μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, δημοσιοποίησε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2026, το τιμαριθμικό επίδομα Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) αναπροσαρμόζεται με ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στο 12,70% (από 12,56%) πάνω στους νέους βασικούς μισθούς. Η ρύθμιση βασίζεται στη μόνιμη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2025, για σταδιακή αποκατάσταση της ΑΤΑ και ισχύει για περίοδο δώδεκα μηνών.

Η μέση ωριαία αμοιβή ξεκινά από €9,49 για την κλίμακα Α1 και φθάνει μέχρι τα €46,13 για την κλίμακα Α16.

Ο ολικός μηνιαίος μισθός ξεκινά από €1322 και φθάνει μέχρι τις €8,269.

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