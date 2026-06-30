Στην Αθήνα η Αννίτα Δημητρίου για επαφές με τα ελληνικά κόμματα

Το Κυπριακό, ζητήματα διατομεακής συνεργασίας των κοινοβουλίων και ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε, σήμερα, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου με επικεφαλής και εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, στην Αθήνα.

Σε δηλώσεις της μετά τις συναντήσεις η κ. Δημητρίου τόνισε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία και συνεννόηση βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να βοηθήσουν τις θέσεις των δύο χωρών, στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουν.

«Τα κοινοβούλια έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη κατεύθυνσή και για αυτό το λόγο θέλαμε αυτές τις συναντήσεις με τα κόμματα. Η ανταλλαγή απόψεων είναι πάντα σημαντική καθώς και οι Βουλευτές βρίσκονται σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα και είναι πάντα χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις», επεσήμανε

Αναφορικά με το Κυπριακό, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι οι εξελίξεις επηρεάζονται και από τις όποιες συζητήσεις σε ευρωτουρικό πλαίσιο και υπογράμμισε ότι η ανταλλαγή απόψεων με τα ελληνικά κόμματα και την Κυβέρνηση της Ελλάδας είναι μέρος της προετοιμασίας της δικής μας πλευράς. «Επιθυμούμε μια νεά διάσκεψη για πραγματική πρόοδο στο Κυπριακό και γνωρίζουμε τι διεκδικεί η Τουρκία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό χρειάζεται να γίνουν οι κατάλληλοι διπλωματικοί χειρισμοί με την Ελλάδα στο πλευρό μας», υπογράμμισε η κ. Δημητρίου.

Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής θα γίνει το απόγευμα δεκτή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, και στις 19:00 θα απευθύνει χαιρετισμό στο σώμα.

ΚΥΠΕ