Επιδείνωση επενδυτικής θέσης Κύπρου, αύξηση εξωτερικού χρέους €1,5 δισ.

Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου επιδεινώθηκε το πρώτο τρίμηνο 2026, σύμφωνα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου την Τρίτη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά περίπου €1,5 δισ., και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά €263 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε επιδείνωση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €1.010,1 εκατ. που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, στα €1.273,8 εκατ. το Τ1 2026.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €1.370,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2026, έναντι ελλείμματος ύψους €1.121,9 εκατ. το αντίστοιχο του 2025.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτή η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στο αυξημένο έλλειμμα του Δευτερογενούς Εισοδήματος και στις μειωμένες καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών, όπως αυτές των τομέων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίων, πληροφορικής και πληροφόρησης. Η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και το μειωμένο έλλειμμα που κατέγραψε το Πρωτογενές εισόδημα αντιστάθμισαν εν μέρει τις εξελίξεις αυτές.

Οι χρηματοοικονομικές ροές της χώρας παρουσίασαν καθαρή εισροή ύψους €1.135,9 εκατ., υψηλότερη από ό,τι πέρυσι, λόγω της μείωσης της καθαρής θέσης εκροών των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και της αύξησης της καθαρής θέσης εισροών των Λοιπών Επενδύσεων.

Επιπλέον, η ΚΤΚ σημειώνει ότι η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου σημείωσε επιδείνωση το πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.313,1 εκατ., έναντι €28.165 εκατ. που ήταν το τέταρτο τρίμηνο 2025.

Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.030,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2026, έναντι καθαρής θέσης παθητικού ύψους €8.932,3 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2025.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €226.664 εκατ. το την ίδια περίοδο, έναντι €225.188,5 εκατ. που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση στα €223.528,3 εκατ., από €223.623,3 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2025. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €1.570,5 εκατ., στα €3.135,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2026.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.943,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2026, έναντι €59.179 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2025, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα -€30.460,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2026, από -€30.946,3 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2025.

Όσον αφορά τους εμπορικούς της εταίρους, η Κύπρος κατέγραψε διμερή πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με τη Γερμανία και τη Ρωσία, αλλά παρουσίασε ελλείμματα με την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Τα ελλείμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη μειώθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ