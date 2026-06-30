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| Οικονομία

Ακτινογραφία των ΜΕΔ που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) στην Κύπρο, ανέρχονται σε €18,5 δισ. τέλη Μαρτίου 2026 από €18,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025

Αναλυτικά στοιχεία για τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) στην Κύπρο, δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) στην Κύπρο, ανέρχονται σε €18,5 δισ. τέλη Μαρτίου 2026 από €18,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου οι ΕΕΠ κατείχαν συνολικά δάνεια ύψους €19,6 δισ. από €19,4 δισ. τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Από αυτά, ποσοστό 94,5% (€18,5 δισ.) ήταν μη εξυπηρετούμενα και €1,1 δισ. εξυπηρετούμενα.

Η ΚΤ δημοσιεύει συνολικά υπόλοιπα δανείων ανά κατηγορία δανειολήπτη και αριθμό δανειοληπτών ανά κατηγορία.

Το συνολικό απόθεμα ακινήτων στην κατοχή των ΕΕΠ ανήλθε σε 8.014 ακίνητα συνολικής αξίας €968 εκατ.

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