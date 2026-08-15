Ο Ερτάν Ιναλτεκίν αναλαμβάνει τις κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο - Οι αλλαγές που αποφάσισε ο Ερντογάν

Ο αντιστράτηγος Ερτάν Ιναλτεκίν αναλαμβάνει τη διοίκηση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο, αντικαθιστώντας τον αντιστράτηγο Σεμπαχατίν Κιλίντς.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας με την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγgίπ Έρντογαν, και τις οποίες αναδημοσιεύει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, ο μέχρι σήμερα διοικητής του 7ου Σώματος Στρατού, Ερτάν Ιναλτεκίν, τοποθετείται επικεφαλής της «τουρκικής ειρηνευτικής δύναμης Κύπρου». Ο απερχόμενος διοικητής Σεμπαχατίν Κιλίντς τίθεται στη διάθεση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου.

Παράλληλα, ο υποστράτηγος Σουκρού Μπιλίρ, μέχρι σήμερα επικεφαλής της Διεύθυνσης Τρεχουσών Επιχειρήσεων του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, αναλαμβάνει τη διοίκηση των «δυνάμεων ασφαλείας» στα κατεχόμενα.

Ο προκάτοχός του, υποστράτηγος Ιλκέρ Γκιοργκιουλού, μετατίθεται στην 28η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού του τουρκικού στρατού. Οι αλλαγές εντάσσονται σε ευρύτερες μεταθέσεις 205 στρατηγών και ναυάρχων στις χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ