Φωτιά στον Ψευδά έκαψε καλλιέργειες - Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά (βίντεο)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Ψευδά.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά ξέσπασε στις 12:30 μ.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:50 μ.μ., αφού προηγουμένως κατέκαυσε έκταση δύο δεκαρίων με ξηρά χόρτα και γεωργικές καλλιέργειες.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 μέλη του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία μέλη και ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και ιδιώτης με γεωργικό ελκυστήρα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.