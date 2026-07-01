Ο Ανδρέας Γιασεμίδης νέος CEO στην PwC Κύπρου

Ο Ανδρέας Γιασεμίδης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της PwC Κύπρου, από την 1η Ιουλίου 2026, έπειτα από την εκλογή του από τους Συνεταίρους του οργανισμού, τον Δεκέμβριο του 2025, για μια τετραετή θητεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φίλιππος Σώσειλος, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως CEO της PwC Κύπρου στις 30 Ιουνίου 2026, και την επιτυχή μετάβαση στη νέα ηγεσία, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον οργανισμό και να προχωρήσει σε αφυπηρέτηση που θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026, έξι μήνες νωρίτερα από την βάση καταστατικού αφυπηρέτησή του, στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ο Ανδρέας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη στρατηγική εξέλιξη της PwC Κύπρου. Έγινε Συνέταιρος το 2016 και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις εντός του οργανισμού, μεταξύ των οποίων τη θέση του Clients & Markets Leader και του Υπεύθυνου Συνεταίρου για τα Fund Services. Επιπρόθετα, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου για τα τελευταία 4 χρόνια.

Στην πρώτη του επίσημη δήλωση ως CEO, ο Ανδρέας ευχαρίστησε τους Συνεταίρους του οργανισμού για την εμπιστοσύνη και την στήριξή τους, παρουσιάζοντας ένα ξεκάθαρο και φιλόδοξο όραμα για την επόμενη ημέρα της PwC Κύπρου, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καινοτομία και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω τον ρόλο του CEO της PwC Κύπρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φίλιππο Σώσειλο για τη σημαντική συμβολή του στον οργανισμό, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CEO, όσο και σε όλη την επαγγελματική του πορεία στην PwC. Η PwC Κύπρου αντλεί τη δύναμή της από τους ανθρώπους της. Το μέλλον μας θα συνεχίσει να στηρίζεται στους ανθρώπους μας, στις αξίες που μας καθοδηγούν και στην εμπιστοσύνη που οικοδομούμε με τους πελάτες μας. Χτίζοντας πάνω στα ισχυρά θεμέλια που έχουν τεθεί διαχρονικά, είμαι αποφασισμένος να ενισχύσω περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Το επόμενο κεφάλαιο της PwC Κύπρου ξεκινά σήμερα. Με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και την καινοτομία, αλλά και με ξεκάθαρο στόχο την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.»

Ο Στέλιος Βιολάρης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου, δήλωσε: «Εκ μέρους του Εποπτικού Συμβουλίου, όλων των Συνεταίρων του οργανισμού, καθώς και εμένα προσωπικά θα ήθελα να ευχηθώ στον Ανδρέα κάθε επιτυχία στην θητεία του. Επιπλέον, θέλω να εκφράσω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στις ηγετικές του ικανότητες για ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον για την PwC. Με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, ο Ανδρέας είναι σταθερά προσηλωμένος στις θεμελιώδεις αξίες του οργανισμού. Το Εποπτικό Συμβούλιο, μαζί με το ευρύτερο σύνολο των Συνεταίρων, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ανδρέα και το ΔΣ, στην πορεία της PwC Κύπρου προς την επόμενη φάση δυναμικής ανάπτυξης.»

Η PwC Κύπρου, με περισσότερους από 1.100 επαγγελματίες και με πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC σε 136 χώρες, συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος οργανισμός επαγγελματικών υπηρεσιών, συνδυάζοντας τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινη εξειδίκευση, για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους πελάτες και την κοινωνία.