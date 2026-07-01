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Νέα ψηφιακή υπηρεσία στο gov.cy: «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε», οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν κυβερνητικά επιδόματα και παροχές που ενδέχεται να δικαιούνται.

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε», οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν κυβερνητικά επιδόματα και παροχές που ενδέχεται να δικαιούνται.

Όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Καινοτομίας, απαντώντας σε λίγες σύντομες ερωτήσεις σχετικά με την εργασία και τις σπουδές, την οικογένεια και το νοικοκυριό, το εισόδημα και την περιουσία, καθώς και την αναπηρία και την υγεία, η υπηρεσία εμφανίζει τις παροχές που πιθανόν να αφορούν τον κάθε πολίτη.

Σήμερα η υπηρεσία περιλαμβάνει 45 επιδόματα και παροχές, όπως επιδόματα και βοηθήματα Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φοιτητική Χορηγία και Επιδότηση Ενοικίου για Εκτοπισμένους, ενώ θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.cy/service/vreite-epidomata-pou-mporei-na-dikaiouste/

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να δουν την πλήρη λίστα των παροχών που περιλαμβάνονται σήμερα στην υπηρεσία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://find-your-benefits.service.gov.cy/all-benefits

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται βασίζονται στις απαντήσεις που καταχωρεί ο πολίτης και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Η τελική αξιολόγηση της επιλεξιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια για κάθε επίδομα ή παροχή.

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