Τμήμα Φορολογίας: Υποχρεωτική η καταβολή ενοικίου με ηλεκτρονικά μέσα από σήμερα

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026, η καταβολή ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ή πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Οπως αναφέρει, η πιο πάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν δύναται να αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που καθορίζονται πιο πάνω.

Πηγή: ΚΥΠΕ