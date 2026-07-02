Με άδεια μόλις το 23% των ξενοδοχείων και με προσωρινή το 22%

Η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Τουρισμού αναδεικνύει το πρόβλημα της αδειοδότησης των ξενοδοχειών. Σήμερα η λειτουργεία της πλειοψηφίας των ξενοδοχείων είναι επιτρεπτή χάρη σε παρατάσεις. Η τελευταία παράταση εκπνέει στα τέλη του 2026. Από τα 728 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που ήταν καταγεγραμμένα στις 27 Απριλίου 2026, μόλις το 23% είχε πλήρη άδεια λειτουργίας, ενώ άλλο ένα 22% λειτουργούσε με προσωρινή άδεια, αφήνοντας το 55% εκτός πλήρους νομιμότητας.

"Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας δημιουργεί αίσθημα ανοχής, ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση και συντηρεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων. Δημιουργεί επίσης προηγούμενο για την παραχώρηση συνεχών παρατάσεων, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. επίκληση ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας ενδέχεται να επηρεάσει την τουριστική βιομηχανία, δεν δύναται να δικαιολογεί την αδράνεια. Εάν η νομοθεσία κρίνεται ανεφάρμοστη θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για να τύχει αναθεώρησης", αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο αδειοδοτημένα και μη αδειοδοτημένα ξενοδοχεία, ειδικά όταν προσφέρει οριζόντια στήριξη στον κλάδο.

Τα βασικά ευρήματα

Ο έλεγχος εστίασε στην αδειοδότηση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, στα σχέδια χορηγιών και στους μηχανισμούς παρακολούθησης του Υφυπουργείου Τουρισμού. Το βασικό εύρημα είναι ότι ο νόμος του 2019, που έδινε πενταετές περιθώριο για συμμόρφωση, οδήγησε σε μόλις 5% συμμόρφωση μέχρι την αρχική προθεσμία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες παρατάσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις έως το 2027. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι αυτή η πρακτική λειτούργησε ως αντικίνητρο συμμόρφωσης και συνέβαλε στη διατήρηση ενός καθεστώτος «προσωρινής νομιμότητας»

Κενά εποπτείας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει επίσης αδυναμίες στη διοίκηση και στον έλεγχο του Υφυπουργείου, με περιορισμένη αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, ανεπαρκή διαλειτουργικότητα και αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο. Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρεί ότι, παρά τις πρόνοιες της νομοθεσίας, δεν προωθήθηκαν ουσιαστικές ενέργειες συμμόρφωσης ούτε φαίνεται να υπήρχε πρόθεση επιβολής κυρώσεων ή ανάκλησης λειτουργίας για όσες μονάδες δεν ανταποκρίθηκαν. Η Έκθεση συνδέει αυτή τη στάση με δημόσιες αναφορές περί αποφυγής «αναστάτωσης» στην τουριστική βιομηχανία, κάτι που ερμηνεύεται ως ανοχή στη μη συμμόρφωση.

Η απάντηση του υφυπουργείου

Στην απάντησή του, το Υφυπουργείο Τουρισμού για το θέμα της αδειοδότησης ενημερώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του διαχρονικού ζητήματος και την εμπέδωση νομιμότητας, ασφάλειας και ίσης μεταχείρισης. Παράλληλα, στην έκθεση καταγράφεται ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προωθήθηκε νέο μεταβατικό καθεστώς, με χρονικό ορίζοντα πλήρους αδειοδότησης έως το 2028 για συγκεκριμένες μονάδες που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, το Υφυπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει, με βάση τη σχετική νομοθεσία, μεταβατικό πλαίσιο σε σχέση με την αδειοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών καταλυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, παραχωρείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας.

Όσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης μέχρι τότε, μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη λειτουργία τους μόνο εφόσον υποβάλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα ασφάλειας και υγείας.

Οι συμμορφούμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027, ενώ όσες δεν συμμορφωθούν υποχρεούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027 απαιτείται, επίσης, η υποβολή πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης με ισχύ τουλάχιστον έως πς 31 Δεκεμβρίου 2028. Η μη συμμόρφωση καθιστά τη λειτουργία παράνομη.

Το Υφυπουργείο τονίζει, ότι δεν εξισώνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με εκείνες που δεν λαμβάνουν μέτρα νομιμοποίησης, παρέχοντας μεταβατικά δικαιώματα μόνο στις πρώτες.

Πληροφορικά αναφέρει ότι το πρόβλημα αδειοδότησης υφίσταται εδώ και πάνω από 30 χρόνια και σχετίζεται με πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετες κατασκευές σε πολλές ξενοδοχειακές μονάδες.

Για την επίλυση του ζητήματος έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την οριστική αντιμετώπιση του διαχρονικού ζητήματος αδειοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με στόχο την εμπέδωση συνθηκών νομιμότητας, ασφάλειας, ίσης μεταχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα.