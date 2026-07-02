ΥΠΟΙΚ: Σειρά μέτρων για καταπολέμηση της ακρίβειας

Στην πρόσφατη έρευνα του Financial Wellbeing Institute, σε σχέση με τον Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας του 2025, τα αποτελέσματα της οποίας είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα για καταπολέμηση της ακρίβειας με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Ευημερίας του 2025 παρουσιάζει συνολικά αύξηση σε σχέση με το 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση και στους 14 τομείς που συνθέτουν τον δείκτη, φανερώνοντας μια πολυδιάστατη ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών.

Η έρευνα δίνει επίσης έμφαση στο γεγονός ότι μερίδα του πληθυσμού συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις και δυσκολίες, όπως η ενεργειακή κρίση και γενικότερα η αύξηση του κόστους ζωής.

Στην έρευνα καταγράφεται παράλληλα η ανησυχία των πολιτών σε σχέση με τη συνταξιοδότηση τους και κατά πόσο θα μπορούν να διατηρήσουν ένα αποδεκτό επίπεδο ζωής.

«Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δημιουργούνται από εξωγενείς παράγοντες, η Κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα για καταπολέμησης της ακρίβειας με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες. Επίσης, η εφαρμογή του νέου φορολογικού πλαισίου ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μέσω της διαφοροποίησης των φορολογικών κλιμάκων και της αύξησης του αφορολόγητου ποσού, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις για διάφορες κατηγορίες», σημειώνει.

Σε σχέση με το θέμα των συντάξεων, τονίζεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε να διατηρήσει ακέραιη τη βιωσιμότητα του, αλλά και να ενισχύσει με ουσιαστικό τρόπο την επάρκεια των συντάξεων.

Παράλληλα, όπως διαφαίνεται στην έρευνα, ουσιαστική αναγκαιότητα αποτελεί η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολίτων, ούτως ώστε να εμπεδωθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης στα νοικοκυριά.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί και αναλύει κάθε σημαντική έκθεση και έρευνα που αναφέρεται στην κατάσταση και τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, στα πλαίσια άσκησης μιας ορθολογικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος των πολιτών», καταλήγει.