Υφ. Τουρισμού: Σημαντική πρόοδος στην αδειοδότηση καταλυμάτων, αλλά εκκρεμότητες παραμένουν

Σημαντική πρόοδο στην αδειοδότηση των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων διαπιστώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού, απαντώντας στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Επισημαίνει ωστόσο ότι το διαχρονικό πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί οριστικά, καθώς πέραν του 50% των τουριστικών μονάδων δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση αδειοδότησης.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της αδειοδότησης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων αποτελεί πρόβλημα σχεδόν τριών δεκαετιών, το οποίο επιδεινώθηκε την περίοδο 2014-2018 λόγω των μαζικών ανακαινίσεων και επεκτάσεων ξενοδοχειακών μονάδων μετά τα πολεοδομικά κίνητρα που είχαν ανακοινωθεί το 2013.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, κατά την πενταετή μεταβατική περίοδο που προέβλεπε η νομοθεσία του 2019, εκδόθηκαν μόλις 43 άδειες λειτουργίας, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2023 μόλις το 6% των ξενοδοχείων να είναι αδειοδοτημένο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο το 2023, το οποίο προέβλεπε παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με αυστηρότερες διατάξεις και ενδιάμεσες προθεσμίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Όπως αναφέρεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ο αριθμός των αδειοδοτημένων καταλυμάτων αυξήθηκε στα 94, αντιστοιχώντας στο 12,69% του συνόλου, ενώ ακόμη 146 καταλύματα (19,7%) απέκτησαν τη βεβαίωση λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα, σύμφωνα και με τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σήμερα το 23% των ξενοδοχειακών καταλυμάτων διαθέτει πλήρη άδεια λειτουργίας, ενώ το 22% λειτουργεί με προσωρινή άδεια.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι, βάσει της νέας νομοθετικής ρύθμισης, η λειτουργία όλων των τουριστικών μονάδων είναι νόμιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια οικοδομής ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η οριστική επίλυση του ζητήματος προσκρούει στο γεγονός ότι περισσότερο από το 50% των τουριστικών μονάδων δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση αδειοδότησης, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών αδειών.

Προσθέτει ότι τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος και την εμπέδωση συνθηκών νομιμότητας, ασφάλειας και ίσης μεταχείρισης, ενώ αποστέλλονται σε τακτική βάση υπενθυμίσεις προς τη ξενοδοχειακή βιομηχανία για συμμόρφωση.

Αναφορικά με τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι οι συντονισμένες ενέργειες από το 2023 οδήγησαν σε αύξηση των εγγεγραμμένων καταλυμάτων από 4.765 τον Απρίλιο του 2023 σε 8.478 στις 29 Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 78%. Επιπλέον, σημειώνει ότι κατά το τελευταίο έτος το επιθεωρητικό προσωπικό προχώρησε σε 88 καταγγελίες για υποστατικά που λειτουργούσαν χωρίς να είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό μητρώο.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα που θίγονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι θα τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ