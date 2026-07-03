Μάκης Κεραυνός: Καθοριστική η συμβολή Νίκου Σιακόλα στην ανάπτυξη του τόπου

Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας ευφυής και ευρηματικός επιχειρηματίας με τεράστια προσφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Κύπρου», σημειώνει.

«Με άοκνη εργατικότητα και διορατικότητα ο Νίκος Σιακόλας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου δημιουργώντας ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την οικονομία και προσφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία με ευγενή χρηματοδότηση έργων κοινής ωφελείας και διαχρονικά σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις», τονίζει.

«Η προσφορά του και η παρακαταθήκη του θα αποτελούν πυξίδα και σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές», προσθέτει.