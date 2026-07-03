Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Παραιτήθηκε... πριν αναλάβει καθήκοντα ο Χρίστος Μυλωνόπουλος από την ανακριτική ομάδα για το «Κράτος Μαφία»
| Οικονομία

Μάκης Κεραυνός: Καθοριστική η συμβολή Νίκου Σιακόλα στην ανάπτυξη του τόπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας ευφυής και ευρηματικός επιχειρηματίας με τεράστια προσφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Κύπρου», σημειώνει

Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας ευφυής και ευρηματικός επιχειρηματίας με τεράστια προσφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Κύπρου», σημειώνει.

«Με άοκνη εργατικότητα και διορατικότητα ο Νίκος Σιακόλας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου δημιουργώντας ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την οικονομία και προσφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία με ευγενή χρηματοδότηση έργων κοινής ωφελείας και διαχρονικά σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις», τονίζει.

«Η προσφορά του και η παρακαταθήκη του θα αποτελούν πυξίδα και σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές», προσθέτει.

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜΑΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΙΚΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα