Επίσημο Δείπνο ΟΣΕΟΚ: Μία βραδιά αφιερωμένη στη συνεργασία και την κοινωνική προσφορά

Το μήνυμα ότι «η κατασκευαστική βιομηχανία δεν είναι μόνο έργα, υποδομές και ανάπτυξη. Είναι και άνθρωποι. Είναι κοινωνική ευθύνη. Είναι προσφορά», έστειλε ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, κ. Στέλιος Γαβριήλ από το βήμα του Επίσημου Δείπνου που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, δημάρχοι και πρόεδροι των ΕΟΑ, καθώς και επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της βραδιάς που ήταν αφιερωμένη στη συνεργασία και την κοινωνική προσφορά, η ΟΣΕΟΚ επέλεξε να στηρίξει το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, το οποίο επιτελεί πολύτιμο έργο για παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις, καθώς και για τις οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Στέλιος Γαβριήλ ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδία προσφέρει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Ιδρύματος. «Η προσφορά αυτή εκφράζει τη βαθιά μας πεποίθηση ότι η επιτυχία αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη και έμπρακτη αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως η παρουσία του επίσημο δείπνο «αποτελεί ελάχιστη ένδειξη της αναγνώρισης από μέρους της πολιτείας της σημαντικής δουλειάς που επιτελεί η ΟΣΕΟΚ και του καθοριστικού της ρόλου στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας».

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους το Επίσημο Δείπνο της ΟΣΕΟΚ και υπογράμμισε ότι «οι εργολάβοι της Κύπρου έχουμε μάθει να χτίζουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Απόψε, όμως, χτίζουμε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: γέφυρες αλληλεγγύης, προσφοράς και ελπίδας. Γιατί τα ισχυρότερα θεμέλια μιας κοινωνίας δεν είναι από μπετόν και σίδερο. Είναι οι αξίες, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη».