Στο μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων τρεις εταιρείες- Δύο ετοιμάζονται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα

Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτόπαπας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων τρεις εταιρείες, ενώ ακόμα δύο ετοιμάζονται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα για να εγγραφούν. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου στη Λευκωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε το πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και τα κρατικά σχέδια επιχορήγησης για ενθάρρυνση εγγραφής τους στο μητρώο.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο Μαρίνος Άνιφτος, Υπεύθυνος της Μονάδας Προώθησης Συνεργατικού Θεσμού και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, εξήγησε ότι από τη νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2023, προβλέπονται δύο ειδών κοινωνικές επιχειρήσεις, οι γενικού σκοπού και οι επιχειρήσεις ένταξης, με τη δεύτερη κατηγορία να εστιάζει στην ένταξη ΑμεΑ στην εργασία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι γενικού σκοπού κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν κοινωνική αποστολή, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της κοινωνίας. Αντίστοιχα, η κοινωνική αποστολή στις επιχειρήσεις ένταξης επιτυγχάνεται μέσω της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού που αποτελείται κατά τουλάχιστον 10% από άτομα με αναπηρίες και με τουλάχιστον 30% από άτομα που εμπίπτουν σε ευάλωτες ομάδες.

Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων διευκρίνισε ότι από τις τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο, οι δύο είναι γενικού σκοπού και η τρίτη είναι ένταξης. Πρόσθεσε ότι ακόμα δύο, μία από κάθε είδος, πρόκειται να υποβάλουν αίτημα εγγραφής σύντομα και απηύθυνε κάλεσμα στο κοινό να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο κ. Άνιφτος εξήγησε ότι τουλάχιστον το 70% των εσόδων μιας εγγεγραμμένης κοινωνικής επιχείρησης πρέπει να προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες, παρέχοντας αγαθά ή /και υπηρεσίες, βάσει επιχειρηματικού μοντέλου.

Για επιχειρήσεις στην κατηγορία γενικού σκοπού, πρόσθεσε, θα πρέπει να επανεπενδύεται τουλάχιστον το 80% των κερδών μετά τους φόρους (μεταφορά σε μη διανεμηθέντα αποθεματικά). Αντίστοιχα, για επιχειρήσεις ένταξης θα πρέπει να επανεπενδύεται τουλάχιστον το 40% των κερδών της μετά τους φόρους (μεταφορά σε μη διανεμηθέντα αποθεματικά).

Σημείωσε, ακόμα, ότι στη μισθοδοτική πολιτική των κοινωνικών επιχειρήσεων, προβλέπεται πως ο μισθός κάθε ανώτερου υπαλλήλου της διοίκησης, καθώς και ο ψηλότερος μισθός που λαμβάνει οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος στην επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το τετραπλάσιο του μισθού ενός υπαλλήλου που βρίσκεται στη χαμηλότερη μισθολογική κλίμακα.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης εγγραφής κοινωνικών επιχειρήσεων, συνέχισε ο κ. Άνιφτος, προβλέπεται κονδύλι κρατικής χορηγίας, ως εφάπαξ ποσό, για κάλυψη βασικών εξόδων, ύψους €10,000 ανά επιχείρηση, μέχρι εξάντλησης του συνολικού διαθέσιμου ετήσιου ποσού και αφού η δικαιούχος επιχείρηση έχει εγγραφεί πρώτα στο μητρώο.

Το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται στις €600.000 για τη διετία 2026-2027. Ο κ. Άνιφτος ανέφερε ότι η λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για το τρέχον έτος είναι στις 30.11.2026, ενώ για το 2027 θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση στις αρχές του έτους. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή επιχορήγησης για τα έτη 2026 και 2027, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον Τύπο, καθώς και αναρτιέται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.gov.cy/cssda).

Επιπρόσθετη στήριξη για επιχειρήσεις ένταξης ΑμεΑ από το Τμήμα Ενσωμάτωσης

Τις ενέργειες και πολιτικές που προωθεί το Τμήμα Κοινωνική Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας παρουσίασε, στο πλαίσιο της διάσκεψης, η Χριστίνα Φλουρέντζου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κίνητρα για απασχόληση των ΑμεΑ, καθώς, όπως είπε, τα στοιχεία δείχνουν πως η ανεργία επηρεάζει τις ευάλωτες αυτές ομάδες περισσότερο και ότι ένα στα δύο ΑμεΑ στην Κύπρο και την ΕΕ είναι εκτός εργασίας.

«Η ένταξη στην εργασία συνεπάγεται συμμετοχή στην κοινωνία», σημείωσε η κ. Φλουρέντζου, προσθέτοντας ότι τα σχέδια στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης είναι «στρατηγική επένδυση στην ικανότητα και τα ταλέντα των ΑμεΑ». Σημείωσε, μάλιστα, ότι στόχος είναι στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης τα εργαζόμενα ΑμεΑ να φτάσουν να αποτελούν έως και το 40% του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε, εφαρμόζεται επιπρόσθετο Σχέδιο Επιχορήγησης ΑμεΑ για Κοινωνικές Επιχειρήσεις από το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες, για αγορά εξοπλισμού, αγορά πρώτων υλώ, κεφάλαιο κίνησης. Στο σχέδιο προβλέπεται χορηγία έως €10.000 ανά δικαιούχο, έως €30.000 ανά κοινωνική επιχείρηση και έως 30% για κεφάλαιο κίνησης.

Η κ. Φλουρέντζου σημείωσε ότι δικαιούχοι είναι άτομα με αναπηρίες, Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ηλικίας 18-63, άνεργοι ή μισθωτοί που για πρώτη φορά συμμετέχουν και απασχολούνται σε κοινωνική επιχείρηση, που θα υποβάλουν αίτηση με επιχειρηματικό σχέδιο, μελέτη βιωσιμότητας, οργανόγραμμα και σχέδιο στελέχωσης.

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης, θα εφαρμόζεται από το Τμήμα Ενσωμάτωσης τριετής έλεγχος και παρακολούθηση, με δυνατότητα επιτόπιων επισκέψεων και συνεντεύξεων, για να διαπιστωθεί η παραμονή των ΑμεΑ στην εργασία, πρόσθεσε η κ. Φλουρέντζου.

Η ίδια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σημείωσε, επίσης, ότι είναι σε εξέλιξη συνεργασία Υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε να αυξηθούν και οι ευκαιρίες προεπαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τέτοια σχέδια. Ανέφερε, ακόμα, ότι στο πλαίσιο στήριξης προς ΑμεΑ, το Τμήμα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καταρτισμό επιχειρηματικού πλάνου για σκοπούς υποβολής αίτησης εγγραφής κοινωνικής επιχείρησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξάλλου, παρέχονται και άλλοι μηχανισμοί στήριξης προς κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, σύμφωνα με την κ. Φλουρέντζου. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχει η δυνατότητα για κοινωνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επιπλοποιία, σε λειτουργίες αποθήκης ή άλλες βοηθητικές εργασίες, να αναλαμβάνει αποκλειστικές παραγγελίες από δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης, είπε ότι, εάν στην κοινωνική επιχείρηση συμμετέχει οργάνωση ατόμων με αναπηρίες, έχει την ευκαιρία να προσλάβει με επιχορήγηση καθοδηγητές εργασίας για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες που τυχόν την χρειάζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ενώ επιχορηγούνται και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο θα αυξήσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και δυνατότητες απασχόλησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ