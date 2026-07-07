Στο €1,8 δισ. τα νέα δάνεια το πεντάμηνο του 2026- Τα στεγαστικά έφθασαν τα €605 εκατ.

Στο €1,8 δισ. ανέρχονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2026, τα νέα δάνεια που παραχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, με τα στεγαστικά να δίνουν ώθηση στην αγορά.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσιάζουν διψήφια αύξηση λόγω της ανοδικής πορείας των στεγαστικών δανείων, σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά δάνεια που καταγράφουν διψήφια μείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των δανείων που διοχέτευσαν οι τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκτός των αναδιαρθρώσεων, διαμορφώθηκε το πεντάμηνο του 2029 στο €1,77 δισ. από €1,84 δισ. το πεντάμηνο του 2025 σημειώνοντας μικρή μείωση 4,3%. Το πεντάμηνο του 2025, σημειώθηκε ετήσια αύξηση 38,3%.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 14,6% τους πρώτους πέντε μήνες του 2026 φθάνοντας στα €749 εκατ. από €654 εκατ. το πεντάμηνο του 2025. Πρόκειται για το ψηλότερο επίπεδο από το πεντάμηνο του 2015 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στα €605,1 εκατ. από €506,3 εκατ πέρσι. καταγράφοντας ρεκόρ.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €109,3 εκατ. το φετινό πεντάμηνο από €111,5 εκατ. πέρσι και τα λοιπά δάνεια στα €34,5 εκατ. από €36 εκατ.

Όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν μείωση 14,7% στο €1 δισ. από €1,2 δισ. πέρσι. Η πτώση αποδίδεται στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 κατ. που μειώθηκαν φέτος στα €770,6 εκατ. από €972,5 εκατ. το περσινό πεντάμηνο. Τα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €245,1 εκατ. από €218,1 εκατ.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων, για τα νοικοκυριά ανέρχονται σε €240,3 εκατ. το πεντάμηνο του 2026 από €370,4 εκατ. πέρσι και στις επιχειρήσεις στα €786,5 εκατ. από €1,1 δισ. το πεντάμηνο του 2025.

Αύξηση στα νέα δάνεια τον Μάιο

Όσον αφορά τον Μάιο του 2026, τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €361,9 εκατ., (από σύνολο €594,5 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €331,3 εκατ. (από σύνολο €535,4 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €23,9 εκατ. (από σύνολο €25,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €21,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €22,8 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €145,5 εκατ. (από σύνολο €197,2 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €106,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €148,8 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €63,4 εκατ. (από σύνολο €75,7 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €39,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €61,0 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €121,5 εκατ. (από σύνολο €282,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €156,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €291,5 εκατ. νέων δανείων).

Ανοδικά η ζήτηση δανείων

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, η καθαρή ζήτηση για δάνεια κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, και για τις δύο κατηγορίες δανείων. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας, η καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε για να ικανοποιηθούν ανάγκες χρηματοδότησης πάγιων επενδύσεων.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ενώ η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια αποδίδεται τόσο στην αύξηση των δαπανών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών όσο και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Όπως τόνισε η Κεντρική Τράπεζα, η παρατηρούμενη αύξηση στη ζήτηση δανείων, ιδίως από επιχειρήσεις για σκοπούς πάγιων επενδύσεων, καθώς και από νοικοκυριά για κατανάλωση και για στέγαση, ενδέχεται να συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα αλλά και προσαρμοστικότητα της κυπριακής οικονομίας σε συνθήκες συνεχιζόμενης εξωτερικής αβεβαιότητας, καθώς και με τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας.

Σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, σημειώνεται η συνεχιζόμενη σχετική πιστωτική επέκταση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε συνάρτηση με την ανθεκτικότητα στην αγορά κατοικίας και τη θετική πορεία σε σχέση με τις προθέσεις των νοικοκυριών για επενδύσεις σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η καθαρή ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, για στεγαστικά δάνεια καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αναμένεται να παραμείνει σταθερή.