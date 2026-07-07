Διαχειρίσιμες οι απώλειες στον τουρισμό λέει ο Χριστοδουλίδης, έκκληση ξενοδόχων για σχέδιο θωράκισης κλάδου

Παρά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι απώλειες για τον κυπριακό τουρισμό παραμένουν διαχειρίσιμες, ενώ στόχος της Κυβέρνησης είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες των προηγούμενων μηνών.

Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου, κατά την οποία ομιλητές ήταν, επίσης ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι το 2026 ξεκίνησε με την ίδια δυναμική που χαρακτήρισε τη χρονιά-ρεκόρ του 2025, ωστόσο οι εξελίξεις στην περιοχή επηρέασαν αναπόφευκτα τον τουρισμό.

«Σήμερα, αξιολογώντας, μέχρι στιγμής τα δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι, υπό τις περιστάσεις, οι απώλειες, τόσο σε αεροπορικές θέσεις όσο και σε προγραμματισμένα τουριστικά πακέτα, παραμένουν διαχειρίσιμες», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση εργάστηκε από την πρώτη στιγμή για τη διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας και τη συνέχιση των τουριστικών προγραμμάτων, ενώ μέσα από στοχευμένες δράσεις ενισχύθηκε η εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού.

Παράλληλα, κάλεσε τους ξενοδόχους να αξιοποιήσουν τα μέτρα στήριξης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός των αιτήσεων παραμένει περιορισμένος.

«Αναμένουμε τις σχετικές αιτήσεις από την τουριστική βιομηχανία. Μέχρι στιγμής είναι περιορισμένος ο αριθμός των αιτήσεων», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η δυνατότητα στήριξης του κλάδου οφείλεται στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε περιόδους κρίσης.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού, τόνισε ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί βασική κυβερνητική επιδίωξη, σημειώνοντας ότι οι επιδόσεις του 2025 αποδεικνύουν πως ο στόχος της μετατροπής της Κύπρου σε ολόχρονο προορισμό είναι εφικτός.

«Πρέπει να στοχεύσουμε να μεγαλώσουμε, να επιμηκύνουμε τη χρονιά. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τουλάχιστον και αυτό θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και τις όποιες απώλειες είχαμε τον Μάρτη και τον Απρίλη λόγω της κρίσης», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επισήμανε ακόμη ότι η συμβολή του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία αυξήθηκε από 12,8% το 2023 σε 14% το 2025, ενώ χαρακτήρισε τις περσινές επιδόσεις, με 4,5 εκατομμύρια αφίξεις και έσοδα 3,7 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για απευθείας σύνδεση με την Ινδία, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την έναρξη των απευθείας πτήσεων από το Καζακστάν.

Αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035, η οποία, όπως είπε, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του τομέα την επόμενη δεκαετία, με βασικούς άξονες την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη διάχυση των οφελών σε ολόκληρη την κοινωνία.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνο Μιχαηλίδη, για τη συνεργασία τους και συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία κυβέρνησης και ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα συνεχιστεί με κοινό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού τουρισμού.

Θ. Μιχαηλίδης: Έκκληση για σχέδιο θωράκισης του κυπριακού τουρισμού

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Θάνος Μιχαηλίδης, έστειλε μήνυμα ότι ο κυπριακός τουρισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς από τις ιστορικές επιδόσεις του 2025 καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα με περισσότερη ανθεκτικότητα και στρατηγική.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπενθύμισε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον τουρισμό, με περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών και έσοδα που άγγιξαν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, η Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψαν το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ρουμανία. Παράλληλα, η ετήσια πληρότητα των ξενοδοχείων αυξήθηκε στο 55,5%, ενώ οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η θετική πορεία ανατράπηκε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διεξάγει ο ΠΑΣΥΞΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), οι κρατήσεις μειώθηκαν και οι ακυρώσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 30% τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ η αρνητική τάση συνεχίστηκε και κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, παρά τη σχετική βελτίωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον κλάδο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος διαχείρισης της σημερινής κρίσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του τουρισμού το 2027, ζητώντας ενίσχυση των διεθνών εκστρατειών προβολής της Κύπρου και μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ελβετία και οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Ο κ. Μιχαηλίδης εισηγήθηκε επίσης τη δημιουργία μόνιμης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων με τη συμμετοχή ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, αεροδρομίων και του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και τη θεσμοθέτηση Συμβουλευτικού Σώματος για τον τουρισμό, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε και η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Xenios Analytics, μέσω της οποίας ο ΠΑΣΥΞΕ θα συλλέγει και θα αναλύει στοιχεία για την απόδοση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τα λειτουργικά τους κόστη και τις τάσεις της αγοράς, με στόχο την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα, την καινοτομία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές και τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ επανέφερε ακόμη την πρόταση για δημιουργία Ενιαίας Αδειοδοτικής Αρχής (One Stop Shop), σημειώνοντας ότι σήμερα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απευθύνονται σε περίπου 12 διαφορετικές υπηρεσίες για τις απαιτούμενες άδειες, γεγονός που αυξάνει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος.

Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προλόγισε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου ως σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όπως ανέφερε, ο ΠΑΣΥΞΕ παραμένει διαχρονικά η φωνή του ξενοδοχειακού τομέα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η επέτειος αποτελεί όχι μόνο αφορμή για απολογισμό, αλλά και ευκαιρία για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του κυπριακού τουρισμού. Τόνισε ακόμη ότι η ισχυρή παρουσία της πολιτείας στη Γενική Συνέλευση συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΠΑΣΥΞΕ και τους ανθρώπους του κλάδου.

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Η Εκκλησία στηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη του κλάδου

Η σημασία του τουρισμού για την οικονομική και κοινωνική ευημερία της Κύπρου, καθώς και η διαχρονική στήριξη της Εκκλησίας προς τον ξενοδοχειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο του χαιρετισμού του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε ότι η ενασχόληση της Εκκλησίας με την οικονομική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με την πνευματική της αποστολή, τονίζοντας ότι η εργασία αποτελεί, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έντιμο τρόπο εξασφάλισης των αναγκαίων για τη ζωή και μέσο προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Όπως ανέφερε, η Εκκλησία της Κύπρου αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού για την ευημερία του τόπου και στηρίζει διαχρονικά κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ανάπτυξη, ενώ έχει επενδύσει και η ίδια στον ξενοδοχειακό τομέα, αξιοποιώντας την εκκλησιαστική περιουσία προς όφελος της κοινωνίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ώστε η Κύπρος να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνή τουριστικό χάρτη.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 για τον ξενοδοχειακό κλάδο, σημειώνοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο της Εκκλησίας όσο και ιδιωτών, καταλήφθηκαν, καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές.

Η εκδήλωσε έκλεισε με απόδοση τιμών στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιου για τη διαχρονική προσφορά της εκκλησίας της Κύπρου στον κυπριακό τουρισμό και την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθώς και σε 15 οικογένειες που έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ