Στα €800 εκατ. συν ΦΠΑ ο τζίρος των πέντε μεγάλων malls το 2025

Στα €800 εκατ. συν ΦΠΑ ανήλθε το 2025, ο τζίρος των πέντε μεγάλων malls στην Κύπρο, όπως δήλωσε στον «Π» ο γενικός διευθυντής του Nicosia Mall, Γιώργος Γεωργίου.

Τα πέντε μεγάλα malls στην Κύπρο είναι το Nicosia Mall και Mall of Cyprus στη Λευκωσία, το My Mall Limassol, το Metropolis Mall στη Λάρνακα και το Kings Avenue Mall στην Πάφο.

Σημειώνεται ότι η κίνηση στα εμπορικά κέντρα κινείται ανοδικά και τους έξι μήνες του 2026 ενώ γενικότερα το λιανικό εμπόριο βρίσκεται σε άνθιση. Στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat, δείχνουν ότι η Κύπρος κατέγραψε τον Μάιο τη μεγαλύτερη μηνιαία και ετήσια αύξηση στον όγκο του λιανικού εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η ετήσια αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 8,4% τον Μάιο του 2026, έναντι 2,7% τον Απρίλιο.