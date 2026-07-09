Στο φόρτε της η κίνηση στα malls λόγω θερινών εκπτώσεων- Υποτονική στις τουριστικές περιοχές

Αυξημένη είναι η κίνηση στην αγορά λιανικού εμπορίου, με αρκετά καταστήματα εντός και εκτός εμπορικών κέντρων να προχωρούν σε εκπτώσεις με την ευκαιρία των θερινών διακοπών. Στο φόρτε της βρίσκεται η κίνηση στα εμπορικά κέντρα, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, όπου καταγράφεται το αδιαχώρητο. Σε παραλιακές και τουριστικές περιοχές η κίνηση είναι πιο περιορισμένη.

Η επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα, όπως δηλώνουν οι επικεφαλής τους στον «Π» είναι σημαντικά αυξημένη το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σχέση με πέρσι ενώ μεγαλύτερη είναι η αύξηση στον τζίρο.

Ο γενικός διευθυντής του Mall of Cyprus και Mall of Engomi, Κύπρος Χατζηστυλλής, δήλωσε στον «Π» ότι η κίνηση και στα δύο εμπορικά κέντρα, είναι αυξημένη, όπως συμβαίνει πάντα κατά την περίοδο των εκπτώσεων αλλά και γενικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026», σημειώνει, «επιβεβαιώνουν τη δυναμική μας, δείχνοντας μάλιστα καθαρή άνοδο σε σύγκριση με πέρσι». Η επισκεψιμότητα στο Mall of Cyprus σημειώνει αύξηση περίπου 7% και 10% στο Mall of Engomi. Παρόμοια αυξητική πορεία ακολουθούν και οι πωλήσεις, αναφέρει, τονίζοντας ότι «το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο κόσμος δεν επιλέγει τα Malls μόνο για τη βόλτα του, αλλά πρωτίστως για να πραγματοποιήσει τις αγορές του, αφού αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επισκεψιμότητα».

Όσον αφορά τις προτιμήσεις του κοινού, σύμφωνα με τον κ. Χατζηστυλλή, «την τιμητική του έχει σταθερά οτιδήποτε "φωνάζει" καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί», προσθέτει, ότι «παρόμοια αύξηση παρουσιάζουν τόσο η εστίαση όσο και οι χώροι ψυχαγωγίας, γεγονός που δείχνει ότι ο κόσμος έχει σαφώς καλύτερη διάθεση, κάτι που αποτελεί βασικό συστατικό του καλοκαιριού».

Ο γενικός διευθυντής του Nicosia Mall, Γιώργος Γεωργίου, δήλωσε στον «Π» ότι το εξάμηνο του 2026 ο τζίρος του εμπορικού κέντρου σημειώνει άνοδο 9,2% σε σχέση με πέρσι με την επισκεψιμότητα να παρουσιάζει άνοδο 4,5%. «Με τη δραστηριοποίηση περισσότερων malls στην Κύπρο, προσφέρθηκε η ευκαιρία σε αρκετά διεθνή brands να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν στην αγορά, ικανοποιώντας καλύτερα τις ανάγκες των επισκεπτών», τονίζει.

Ο διευθύνων σύμβουλος και εκ των ιδιοκτητών του MyMall Limassol, Ανδρέας Χατζημιτσής, επισημαίνει ότι οι πωλήσεις του εμπορικού κέντρου είναι αυξημένες κατά 12% το εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το εξάμηνο του 2025, ενώ αυξημένη κατά 10% είναι και η επισκεψιμότητα. «Παρά τις εκτεταμένες ανακαινίσεις στο υπόγειο entertainment, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε €2 εκατ., η κίνηση δεν έχει επηρεαστεί», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το υπόγειο θα λειτουργήσει την 1η Αυγούστου του 2026, δίνοντας άλλη δυναμική στη λειτουργία του κέντρου.

Περιορισμένη κίνηση στα παράλια

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, επισημαίνει ότι υπάρχει κίνηση στην αγορά, αναφέροντας ωστόσο ότι οι θερινές εκπτώσεις είναι πιο αδύνατη περίοδος σε σχέση με τις χειμερινές. Στα καταστήματα σε παράλιες και τουριστικές περιοχές, προσθέτει, η κίνηση είναι πιο περιορισμένη, αναφέροντας ακόμη ότι οι ντόπιοι καταναλωτές είναι πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους λόγω της ακρίβειας.

Την ανοδική πορεία του κλάδου του λιανικού εμπορίου, κατέδειξαν και τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat. Η Κύπρος κατέγραψε τον Μάιο τη μεγαλύτερη μηνιαία και ετήσια αύξηση στον όγκο του λιανικού εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η ετήσια αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 8,4% τον Μάιο του 2026, έναντι 2,7% τον Απρίλιο.

Ο δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2026 κατά 9,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την 1η Ιουλίου η Στατιστική Υπηρεσία. Κατά τον ίδιο μήνα, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου, οι τιμές στον τομέα ένδυσης και υπόδησης, παρουσίασαν μείωση 7,7%.