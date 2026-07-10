Mall of Engomi : Δίνει ενδιάμεσο μέρισμα €1 εκατ. στις 27 Ιουλίου

Την παραχώρηση ενδιάμεσου μερίσματος €1 εκατ. προς τους μετόχους που αντιστοιχεί σε €0,019 ανά μετοχή, ανακοίνωσε το ΔΣ του Mall of Engomi .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποφάσισε να ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα σε σχέση με τους λογαριασμούς του 2026, συνολικού ποσού €1.000.000 ευρώ, αναλογικά προς τους μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί θα εμφανίζονται στο μητρώο μελών του ΧΑΚ στις 22 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά στις 27 Ιουλίου 2026 σε όλους τους μετόχους.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των μερισμάτων από τις 21 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι την παραχώρηση ενδιάμεσου μερίσματος €6 εκατ. προς τους μετόχους που αντιστοιχεί σε €0,018 ανά μετοχή, ανακοίνωσε πρόσφατα και το ΔΣ του Mall of Cyprus.