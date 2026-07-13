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Με οριακά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,43%

Οριακά κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €339,583.63.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 183,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,42%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,52% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,20%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 2,20% σημείωσε ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €162,184.9000 (τιμή κλεισίματος €10,20 – άνοδος 0,89%), της Logicom με €80,228.1600 (τιμή κλεισίματος €3,20 – άνοδος 1,91%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €43,736.2500 (τιμή κλεισίματος €5,45 – χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €22,818.6700 (τιμή κλεισίματος €1,55 – χωρίς μεταβολή) και της Alkis H. HAdjikyriacos (FROU-FROU Biscuits) με €8,130.0000 (τιμή κλεισίματος €0,47 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 2 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 139.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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