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Κόμπος: Η Κύπρος στηρίζει τη λύση των δύο κρατών για το Παλαιστινιακό

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Η Κύπρος ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση για το δίκτυο έξι νοσοκομείων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Τη σταθερή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά τη συμμετοχή του στη δεύτερη Συνάντηση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η Κύπρος, η οποία έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος από το 1988, εξακολουθεί να θεωρεί ως πυξίδα τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να στηρίζει μια ενισχυμένη και μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι η Κύπρος θα προσφέρει, μέσω του προγράμματος CyprusAid, οικονομική συνεισφορά για τη στήριξη του δικτύου έξι νοσοκομειακών μονάδων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

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