Ενίσχυση στις Βρετανικές Βάσεις: Νέα περιπολικά και κάμερες σώματος για Δεκέλεια και Ακρωτήρι

Με τέσσερα νέα οχήματα περιπολίας και σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό ενισχύονται τα Διοικητήρια των Βρετανικών Βάσεων σε Δεκέλεια και Ακρωτήρι, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα.

Αναφέρεται ότι «τα τέσσερα νέα οχήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, θα χρησιμοποιούνται από τους Λειτουργούς Ελέγχου και Επιβολής της Νομοθεσίας των Διοικητηρίων κατά τις περιπολίες τους, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διοικητικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων».

Παράλληλα, «οι Λειτουργοί έχουν εξοπλιστεί με κάμερες σώματος, ψηφιακές κάμερες και γιλέκα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πολιτικός Διοικητής Ακρωτηρίου, Γιώργος Κιτέος, δήλωσε ότι «τα νέα οχήματα και ο εξοπλισμός αποτελούν σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ομάδων», ενώ η Πολιτική Διοικήτρια Δεκέλειας, Μαρία Πιερή- Κυριακίδου, είπε ότι «η ένταξη των νέων οχημάτων περιπολίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Λειτουργών Ελέγχου και Επιβολής της Νομοθεσίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ