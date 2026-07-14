Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τελετή της Σχολής Θετικών Επιστημών

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν 375 προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Παράλληλα, απονεμήθηκαν βραβεία σε άριστους φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και στους πρωτεύσαντες αποφοίτους.

Κεντρικός ομιλητής της τελετής ήταν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτα, Καθηγητής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής, καθώς και ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Biobank.cy. Στον χαιρετισμό του προς τους αποφοίτους, ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια ημέρα δικαίωσης. Μετά από χρόνια σπουδών, εργαστηρίων, εξετάσεων και προσπάθειας, βρίσκεστε στο σημείο όπου η προετοιμασία συναντά την πράξη. Κάποιοι θα προχωρήσετε στην αγορά εργασίας, άλλοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Η επιτυχία απαιτεί επιμονή, αντοχή, πάθος και εργατικότητα. Απαιτεί μεράκι.

Είναι καλό να είστε φιλόδοξοι. Όμως θα σας πω κάτι ίσως λιγότερο συνηθισμένο: πιο σημαντική από τη φιλοδοξία είναι η ακεραιότητα. Πιο σημαντικός από την καταξίωση είναι ο χαρακτήρας. Ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας, θέστε ηθικούς στόχους και προσπαθήστε να κάνετε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και την κοινωνία λίγο καλύτερους.»

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου, απευθύνθηκε στους αποφοίτους με τα εξής λόγια:

«Σήμερα εισέρχεστε σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από ανθρώπους με επιστημονική γνώση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Είτε ακολουθήσετε τον δρόμο των Επιστημών Ζωής και Υγείας είτε της Επιστήμης Υπολογιστών και της Μηχανικής, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήσατε αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, την προώθηση της καινοτομίας και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Δεν είστε απλώς απόφοιτοι· είστε οι επαγγελματίες, οι ερευνητές και οι καινοτόμοι που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Η επιστήμη και η τεχνολογία που υπηρετείτε έχουν τη μεγαλύτερη αξία όταν υπηρετούν τον άνθρωπο.

Προχωρήστε με αυτοπεποίθηση, ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης. Συνεχίστε να μαθαίνετε, να συνεργάζεστε και να δημιουργείτε λύσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο κόσμος χρειάζεται τις ιδέες σας, το ταλέντο σας και την ικανότητά σας να μετατρέπετε τη γνώση σε πρόοδο για όλους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι ομιλίες των αριστούχων αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, κας Rachel Le Naour, κας Θεώνης Δημόπουλου και κ. Νικόλα Θεμιστοκλέους.