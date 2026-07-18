Εκπτώσεις: Προσοχή στις «ψεύτικες» προσφορές – Οι παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Συμβουλές προς τους καταναλωτές για τις αγορές τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων, προχώρησε, με ανακοίνωση του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των καταναλωτών, αλλά και για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά κατά την περίοδο αυτή, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις συμβουλές.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να διενεργούν έρευνα αγοράς από τώρα και να καθορίσουν τον προϋπολογισμό τους από πριν, να εντοπίσουν τα προϊόντα που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν και να σημειώσουν την τιμή τους, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν. Σκοπός, αναφέρει, είναι να αγοράσουν εκείνα τα προϊόντα που τον υπόλοιπο χρόνο δεν προσφέρονται σε εκπτώσεις.

Τους καλεί, επίσης, να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις τους, με ιδιαίτερη έμφαση και σημασία θα πρέπει να δίνουν και σε άλλες κρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων και συγκεκριμένα στη διαθεσιμότητα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη εμπόδια και περιορισμούς που επηρεάζουν την παραγωγή και διακίνηση των αγαθών, στον αναμενόμενο χρόνο αποστολής των προϊόντων μέσω των ταχυδρομικών παρόχων.

Στόχος, αναφέρει, είναι οι καταναλωτές να μη βιώνουν αργότερα δυσαρέσκεια και απογοήτευση από τυχόν υπερβολικούς ή/και απροσδιόριστους χρόνους αναμονής, καθώς και καθυστερήσεις στην παραλαβή.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να αναζητήσουν κριτικές (reviews) για το προϊόν, να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσουν εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που τους ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του από άλλους προμηθευτές.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει, επίσης, ότι στα προϊόντα με έκπτωση θα πρέπει να αναγράφεται τόσο η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, όσο και η τρέχουσα τιμή πώλησης, ως έχει διαμορφωθεί μαζί την έκπτωση που προσφέρεται.

Συστήνει προσοχή στις πλασματικές εκπτώσεις (πχ. έκπτωση άνω του 90%), που δυνατό να συνιστούν μορφή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.

Συστήνει, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή στο καρτελάκι τιμής, σημειώνοντας ότι παλαιότερες καταγγελίες καταναλωτών ανέφεραν ότι στο καρτελάκι που έφεραν τα προϊόντα που αγόρασαν με έκπτωση, πάνω στην αρχική τιμή είχε κολληθεί αυτοκόλλητο, με την ίδια ή με μεγαλύτερη τιμή.

«Αν η έκπτωση ισχύει μόνο για προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. μόνο για ρούχα ή παπούτσια συγκεκριμένου μεγέθους ή χρώματος, τότε θα πρέπει αυτό να αναφέρεται σαφώς π.χ. το “προϊόν είναι διαθέσιμο και σε άλλα μεγέθη ή χρώματα, αλλά χωρίς έκπτωση”. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος που έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων επαφίεται στην πολιτική της κάθε επιχείρησης για τον καθορισμό του ποσού που θα επιστραφεί στον καταναλωτή (τρέχουσα τιμή πώλησης ή αρχική τιμή πώλησης)», προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να αποφύγουν την αγορά προϊόντων, ακόμα κι αν αυτά πωλούνται σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, από ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν αμφίβολης νομιμότητας ιστοσελίδες, π.χ. δεν περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία έδρας και επικοινωνίας, διοχετεύουν την επικοινωνία με τους καταναλωτές αποκλειστικά μέσω εφαρμογών Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως Facebook, Instagram, κ.λπ.

Συστήνει, παράλληλα, προσοχή στην ηλεκτρονική εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία (newsletters), με τα οποία οι επιχειρήσεις καλούν τους καταναλωτές να δηλώσουν έγκαιρα τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερωθούν νωρίτερα για τις εκπτώσεις που θα γίνουν σε αυτά.

«Οι προσωπικές πληροφορίες που χορηγούνται μέσω αυτών των ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούνται από τους προμηθευτές και για τη δημιουργία προσωποποιημένων προφίλ πελατών και για τη διενέργεια εξατομικευμένων προωθητικών ενεργειών που τους ακολουθούν παντού κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο», προσθέτει.

Καλεί, επίσης, τους καταναλωτές αν σκοπεύουν να αγοράσουν κάποιο προϊόν αξίας (πχ. κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή), είναι σημαντικό να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την ποιότητα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου πωλητή, και να ρωτήσουν άλλους καταναλωτές για τις εμπειρίες τους, όπως για παράδειγμα η ανταπόκριση του πωλητή σε θέματα εγγυήσεων και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Τους καλεί να ζητούν πάντα απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει και σε περίπτωση ελαττωματικού και μη προϊόντος, η επίδειξη της απόδειξης δυνατό να είναι απαραίτητη, ενώ , όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, για αγορές μέσω διαδικτύου ή και εκτός εμπορικού καταστήματος, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μέχρι και 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος.

Υπογραμμίζει, στην ανακοίνωση του, ότι τα δικαιώματα του καταναλωτή (επισκευή, αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση) σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ισχύουν και στην περίοδο των εκπτώσεων.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει, επίσης ότι σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης, οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο info@katanalotis.org.cy ή την Γραμμή Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο 1429.

ΚΥΠΕ