Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για το Κυπριακό: «Θέλουμε λύση χωρίς φόβο και εκπτώσεις στις αρχές μας»

Οι Ελληνοκύπριοι είναι εκείνοι που επιθυμούν περισσότερο την επίλυση του Κυπριακού, καθώς είναι η πλευρά που έχει βιώσει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του στην Πάφο, μετά τη λειτουργία του στο παρεκκλήσι του Αγίου Φωτίου στην παιδική κατασκήνωση της Μητρόπολης Πάφου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα στηρίξει τις βασικές αρχές και αξίες του Οργανισμού.

Όπως ανέφερε, αυτό που αναμένει η κυπριακή πλευρά είναι μια λύση που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς πιέσεις, σκοπιμότητες ή φόβο απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι η ενεργότερη συμμετοχή της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου και να αποτρέψει αυθαίρετες ενέργειες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η στάση της ίδιας της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία – όπως είπε – θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές της και να μην κάνει υποχωρήσεις σε ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.