Βίντεο-σοκ από την απόπειρα δολοφονίας του «Κύπριου» ολιγάρχη στο Μονακό - Νέα στοιχεία στην υπόθεση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό, ο οποίος είναι και Κύπριος υπήκοος, καθώς δημοσιοποιήθηκε βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που θεωρείται σημαντικό στοιχείο στην έρευνα των αρχών.

Το υλικό έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να ανακτήσουν ένα από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το βίντεο προέρχεται από κάμερα που φέρεται να είχαν εγκαταστήσει οι δράστες κοντά στο σημείο της επίθεσης, προκειμένου να καταγράψουν την εκτέλεση της εντολής τους. Οι ύποπτοι φέρονται να προσπάθησαν στη συνέχεια να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, ωστόσο ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου σε πολυκατοικία στο Μονακό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι ουκρανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι έρευνες πήραν νέα τροπή μετά τον εντοπισμό της σορού της Αναστασίας Μπερεζόφσκα, η οποία φέρεται να συνδεόταν με την υπόθεση της απόπειρας. Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό της, οι ουκρανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων, στους οποίους επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Οι αρχές της Ουκρανίας και του Μονακό συνεχίζουν τη συνεργασία τους για τη διερεύνηση τόσο της απόπειρας δολοφονίας του επιχειρηματία όσο και της υπόθεσης δολοφονίας της Μπερεζόφσκα.

Ο Ρουσλάν Κραβτσένκο τόνισε ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αξιολογούνται, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η πλήρης αποκάλυψη της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται.