Εύσημα ESMA στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στην εποπτεία επενδυτικών εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) αποτιμά θετικά την προόδο που έχει επιτύχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) στον τομέα της εποπτείας των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επενδυτικών εταιρειών.

Σε έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προχωρήσει στην καθιέρωση τακτικής και εξειδικευμένης παρακολούθησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της προόδου που έχουμε επιτύχει. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις ΚΕΠΕΥ, με στόχο τη διασφάλιση ενός σταθερά υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, ενισχύοντας παράλληλα την εποπτεία και τη συνεργασία μας με τις άλλες εθνικές αρμόδιες Αρχές», σχολίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, δρ Γιώργος Θεοχαρίδης.

Η ευρωπαϊκή Αρχή καταγράφει, επίσης, βελτιώσεις στις διαδικασίες συνεργασίας που έχει αναπτύξει η ΕΚΚ με άλλες εποπτικές αρχές, καθώς και στις εσωτερικές δομές διαχείρισης των αιτημάτων που λαμβάνει. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στην πιο αποτελεσματική και έγκαιρη ανταπόκριση της κυπριακής εποπτικής Αρχής στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζει η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πρόσληψη 32 επιπλέον στελεχών χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως «σημαντικό επίτευγμα», καθώς ενισχύει την ικανότητα της Αρχής να ανταποκρίνεται στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

Στο τελικό της συμπέρασμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει ότι η πορεία ενίσχυσης της εποπτείας και των δράσεων επιβολής που ακολούθησε η ΕΚΚ μετά την αξιολόγηση του 2022 συνιστά «μιαν εποικοδομητική και ενθαρρυντική εξέλιξη».

Όπως επισημαίνεται και στην έκθεση της ESMA, οι ιδιώτες επενδυτές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες πέραν των εθνικών συνόρων, γεγονός που καθιστά την προστασία των επενδυτών βασική προτεραιότητα των εποπτικών αρχών.

Η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης από ομότιμους (Peer Review Committee - PRC) αποτελεί συνέχεια της αξιολόγησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2022 και εξετάζει κατά πόσο οι εθνικές εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποίησαν τις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί τότε αναφορικά με την αδειοδότηση, την εποπτεία, τις δράσεις επιβολής και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η PRC διαπιστώνει «σαφή πρόοδο» από τις εθνικές αρχές ως προς την ενσωμάτωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο εποπτείας βάσει κινδύνου.