Οικόπεδο «Κρόνος»: Ένα βήμα πριν από το επενδυτικό «πράσινο φως» Eni και TotalEnergies

Οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί εντείνουν τις προετοιμασίες τους για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», το οποίο βρίσκεται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, με στόχο η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, ανέφερε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες «εργάζονται εντατικά» για την οριστικοποίηση της επένδυσης.

Η ανάπτυξη του «Κρόνου» εκτιμάται ότι θα προσφέρει στις ευρωπαϊκές αγορές μια νέα πηγή φυσικού αερίου σε σχετικά κοντινή απόσταση, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές επιλογές ενεργειακού εφοδιασμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με δύο σοβαρούς ενεργειακούς κραδασμούς μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει επηρεάσει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να περιορίζει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για την Κύπρο, καθώς αναμένεται να σηματοδοτήσει την πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερο από μία δεκαετία μετά τις πρώτες ανακαλύψεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το φυσικό αέριο από το κοίτασμα θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων υποδομών στην Αίγυπτο. Εκεί θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει τον Μάιο ότι στόχος είναι οι εξαγωγές φυσικού αερίου να αρχίσουν από το 2028.

Ο Πατρίκ Πουγιανέ ανέφερε ακόμη ότι το έργο αναπτύσσεται από κοινοπραξία στην οποία η Eni και η TotalEnergies συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστη, με την Eni να έχει τον ρόλο του διαχειριστή.

Η ανάπτυξη του «Κρόνου» αναμένεται να εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, σε μικρή απόσταση από την ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας, το έργο μπορεί παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση και άλλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ.