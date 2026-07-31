Eurobank: Κέρδη €231 εκατ. στην Κύπρο το εξάμηνο 2026

Στα €231 εκατ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Eurobank στην Κύπρο το εξάμηνο του 2026 σημειώνοντας ετήσια μείωση 7,7%.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα €127 εκατ. σε σχέση με κέρδη €103 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €379 εκατ. και τα έσοδα από προμήθειες στα €95 εκατ.

Ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 1,7% το δεύτερο τρίμηνο από 1,8% το πρώτο τρίμηνο και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ αυξήθηκε στο 81% από 76%.

Οι καταθέσεις της τράπεζας ανέρχονται σε €24,1 δισ. Τα μικτά δάνεια είναι €9,2 δισ. με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά επιχειρήσεις (€5,7 δισ.) και ακολουθούν τα στεγαστικά με €2,7 δισ. και τα καταναλωτικά με €0,7 δισ.

H Eurobank στην Κύπρο έχει ενεργητικό €29,3 δισ. αποτελώντας το 26% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ενεργητικό της τράπεζας ήταν €28,7 δισ. και το δεύτερο τρίμηνο του 2025 €28,1 δισ.

Καθαρά κέρδη €738 εκατ. για τον όμιλο

Όσον αφορά τον όμιλο της Eurobank, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε €738 εκατ.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε €361 εκατ. και συνεισέφεραν 46,5% στη κερδοφορία του Ομίλου. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €119 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,57 στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 8,0%.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €112,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66,0 δισ. στην Ελλάδα, €29,3 δισ. στην Κύπρο και €14,6 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,7 δισ. το εξάμηνο 2026, εκ. των οποίων €1,4 δισ. στην Ελλάδα και €1,3 δισ. στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €58,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1 δισ. στην Ελλάδα, €9,2 δισ. στην Κύπρο και €9,8 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3 δις, τα στεγαστικά σε €13,0 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5,1 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €86,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9 δισ. ), εκ των οποίων €48,1 δισ. στην Ελλάδα, €24,1 δισ. στην Κύπρο και €11,6 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.

Φ. Καραβίας: Θα υπερβούμε τους στόχους μας

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε ότι «παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα».

«Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δισ. σε ετήσια βάση», σημείωσε.

«Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%», υπογράμμισε.