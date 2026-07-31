Φόρτωσαν τον Φορέα σε ένα ΙΚΥΚ στα όριά του

Η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), με την κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ανέδειξε με μεγαλύτερη ένταση προβλήματα που, σύμφωνα με πρώην προέδρους του οργανισμού, ήταν γνωστά εδώ και χρόνια στην πολιτεία. Η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά και οι τοποθετήσεις των πρώην προέδρων του ΙΚΥΚ, Ανδρέα Ορφανίδη και Γιώργου Σκαλιά, καταγράφουν έναν οργανισμό ο οποίος καλείται να διαχειριστεί αυξημένες ευθύνες χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί βασικές διοικητικές και οργανωτικές αδυναμίες.

Υποστελέχωση η αρχή του κακού

Ο τέως πρόεδρος του ΙΚΥΚ, Ανδρέας Ορφανίδης, σε δηλώσεις του στον «Π» υποστηρίζει ότι η υποστελέχωση βρίσκεται στον πυρήνα των προβλημάτων του οργανισμού. Όπως ανέφερε, ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος δεν διαθέτει βασικές δομές οικονομικής διαχείρισης, καθώς δεν υπάρχει ούτε λογιστής ούτε οικονομικός λειτουργός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υφιστάμενο προσωπικό είναι περιορισμένο τόσο αριθμητικά όσο και σε επίπεδο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, ενώ οι ανάγκες ενίσχυσης είχαν τεθεί επανειλημμένα ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν κατατεθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις για στελέχωση με κρίσιμες ειδικότητες, όπως οικονομικό/λογιστικό λειτουργό και λειτουργό πληροφορικής, αλλά και για συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του ΙΚΥΚ.

Οι εισηγήσεις αυτές, όπως υποστηρίζει, δεν οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές ή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο ενίσχυσης του οργανισμού. Για τον κ. Ορφανίδη, το ζήτημα δεν αφορά την ανάγκη στήριξης των φοιτητών ή τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΙΚΥΚ, αλλά το γεγονός ότι οι αλλαγές προχώρησαν χωρίς προηγουμένως να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για αποτελεσματική λειτουργία.

«Ήταν σαν να προσθέτεις άλλη μία ασθένεια σε έναν ετοιμοθάνατο ασθενή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ΙΚΥΚ δεν διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθεί σε έναν ακόμη πιο απαιτητικό ρόλο.

«Τα προβλήματα ήταν γνωστά»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρώην πρόεδρος του ΙΚΥΚ Γιώργος Σκαλιάς, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος κατά την περίοδο που εξετάζει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε στον «Π», οι αδυναμίες του ιδρύματος δεν αποτελούν νέα διαπίστωση, αλλά είχαν τεθεί εδώ και χρόνια ενώπιον τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της πολιτικής ηγεσίας. «Το ερώτημα δεν είναι αν γνωρίζουν τα προβλήματα, αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση να διορθωθούν», σημείωσε, αναφέροντας ως βασικές παθογένειες την υποστελέχωση και την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού. Ο κ. Σκαλιάς εκτιμά, επίσης, ότι απαιτείται συνολική επανεξέταση του θεσμού των κρατικών υποτροφιών αριστείας, καθώς το σημερινό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για τους αριστούχους φοιτητές, ούτε ενισχύει επαρκώς την προσπάθεια προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

Ο «Π» ζήτησε απαντήσεις για τα ζητήματα που καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τόσο από το ΙΚΥΚ όσο και από τον νέο πρόεδρο του ιδρύματος. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν απαντήσεις.