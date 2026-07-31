Videogate: Έξι ερωτήματα προς τον κ. Α. Πασχαλίδη που ζητούν σήμερα απαντήσεις στη Βουλή

Ενώπιον της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, η οποία συνέρχεται σήμερα στις 10 το πρωί, τίθενται τα ευρήματα και οι χειρισμοί γύρω από το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, για την υπόθεση του πολύκροτου βίντεο που αναρτήθηκε στις 8/1/2026 στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» (Videogate). Στόχος της συνεδρίας είναι η ενημέρωση της επιτροπής «για τα ευρήματα του πορίσματος σε σχέση με το βίντεο και τα θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν», όπως αναφέρεται στην ατζέντα.

Βουλευτές, μιλώντας στον «Π», υπέδειξαν ότι ο κ. Πασχαλίδης δεν πρέπει να κρυφτεί πίσω από την επιστολή του γενικού εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, προς την πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ενημέρωσε ότι το πόρισμα δεν θα κατατεθεί στην Επιτροπή Θεσμών και ότι ο ίδιος ο ποινικός ανακριτής, όπως και οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην έρευνα, δεν θα απαντήσουν σε ερωτήσεις λόγω της εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, πέραν της ποινικής διάστασης της υπόθεσης, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες τοποθετήσεις, τους χειρισμούς και τις αποφάσεις του κ. Πασχαλίδη, για τα οποία, σύμφωνα με βουλευτές, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα και απαιτούνται σαφείς εξηγήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

1 Γιατί εκδόθηκε ανακοίνωση για τα ευρήματα πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του πορίσματος;

Ο κ. Πασχαλίδης θα πρέπει να εξηγήσει στους βουλευτές τους λόγους για τους οποίους έκρινε σκόπιμο να δημοσιοποιήσει στοιχεία και ευρήματα της έρευνάς του πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του πορίσματός του από τη Νομική Υπηρεσία. Στις προηγούμενες περιπτώσεις διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών δεν εκδόθηκε δημόσια ανακοίνωση πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των πορισμάτων.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο κ. Πασχαλίδης έσπευσε, με ανακοίνωσή του στις 20 Ιουλίου, να χαρακτηρίσει το οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και στο οποίο εμφανίζονται στενοί συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως «αερολογίες» και «φαφλατισμούς».

2 Γιατί αποσιωπήθηκε στην πρώτη ανακοίνωση η εισήγηση για ποινικές διώξεις;

Στην πρώτη ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη δεν γινόταν καμία αναφορά σε εισήγηση για ποινικές διώξεις. Αντίθετα, η διατύπωση δημιουργούσε την εντύπωση ότι από την έρευνα δεν προέκυπταν ποινικά επιλήψιμες πράξεις. Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα της ανακοίνωσης: «Από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από οποιονδήποτε των εμπλεκομένων Κύπριων «πρωταγωνιστών». Παρόλα ταύτα, τον ποινικό ανακριτή όπως και την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, απασχόλησε το ενδεχόμενο να προκύπτουν παραβιάσεις από πλευράς εμπλεκομένων του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Ν 23(ΙΙΙ)/2000, λόγω των ενεργειών, παραστάσεων, υποσχέσεων, δηλώσεων και γενικά της συμπεριφοράς τους. Επί του προκειμένου όμως, ο ποινικός ανακριτής και η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας έχουν εκφράσει αριθμό επιφυλάξεων».

Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο κ. Πασχαλίδης είναι γιατί δεν έγινε σαφής αναφορά από την πρώτη στιγμή στις εισηγήσεις για ποινικές διώξεις που περιλαμβάνονταν στο πόρισμα.

3 Γιατί η δεύτερη ανακοίνωση διαφοροποιήθηκε και περιέλαβε αναφορά σε εισηγήσεις για ποινικές διώξεις;

Μετά την πρώτη ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη, κόμματα, βουλευτές και ΜΜΕ ζητούσαν επιτακτικά την κατάθεση του πορίσματός του στη Βουλή με το επιχείρημα ότι, εφόσον δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες δεν υπάρχει λόγος να παραμένει απόρρητο.

Η εικόνα που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη ανακοίνωση, η οποία από τους περισσότερους χαρακτηρίστηκε ως «αθωωτική», αποτέλεσε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Μάλιστα, επικριτές του κ. Πασχαλίδη συνέδεσαν τη χρονική συγκυρία της ανακοίνωσής του με τον επαναδιορισμό του στην προεδρία της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας για τρίτη συνεχή θητεία. Ο επαναδιορισμός Πασχαλίδη απο το Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Χριστοδουλίδη ανακοινώθηκε λίγα μόλις 24ωρα πριν από την παράδοση του πορίσματός του στον γενικό εισαγγελέα, στις 17 Ιουλίου.

Ωστόσο, η αποκάλυψη του «Π» στην έκδοση της 24ης Ιουλίου, ότι στο πόρισμα περιλαμβάνεται εισήγηση για ποινική δίωξη των πρώην υπουργών, Γιώργου Λακκοτρύπη και Γιώργου Λιλλήκα, για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού προκάλεσε νέα δεδομένα στην υπόθεση. Την ίδια ημέρα, ο κ. Πασχαλίδης εξέδωσε δεύτερη, διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωσε το δημοσίευμά μας, αναφέροντας ότι στο πόρισμά του εισηγήθηκε την ποινική δίωξη «πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων».

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί στην πρώτη ανακοίνωση δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά στις εισηγήσεις για ποινικές διώξεις, ενώ στη δεύτερη ανακοίνωση, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για το περιεχόμενο του πορίσματος, έγινε αναφορά στη συγκεκριμένη πτυχή.

4 Με ποια στοιχεία κατέληξε στο συμπέρασμα περί υβριδικού πολέμου;

Ένα ακόμη ζήτημα που χρήζει εξηγήσεων, αφορά το συμπέρασμα του κ. Πασχαλίδη ότι πίσω από την υπόθεση του Videogate βρίσκεται επιχείρηση υβριδικού πολέμου κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από εχθρική χώρα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, τη στιγμή που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων που χρηματοδότησαν την Black Cube, η οποία βρίσκεται πίσω από το επίμαχο βίντεο, συνολικής διάρκειας 26 ωρών. Την ίδια ώρα, η Black Cube διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί υβριδικού πολέμου και κάνει λόγο για υπόθεση διαφθοράς.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο κ. Πασχαλίδης ζήτησε και έλαβε παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του εντολέα της εταιρείας, καθώς και των στόχων και των κινήτρων πίσω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

5 Τελικά, είναι ή όχι αυθεντικό το οπτικοακουστικό υλικό;

Ερωτήματα προκύπτουν και σε σχέση με το συμπέρασμα του κ. Πασχαλίδη ότι το απόσπασμα, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης «Χ», δεν αποτελεί αυθεντική αποτύπωση των γεγονότων. Πώς τεκμηριώνεται το συγκεκριμένο συμπέρασμα, από τη στιγμή που το σύνολο του αμοντάριστου υλικού, διάρκειας περίπου 26 ωρών, είχε προηγουμένως εξεταστεί και αξιολογηθεί ως αυθεντικό από τη Νομική Υπηρεσία;

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας του συνολικού υλικού αποτέλεσε, άλλωστε, βασική προϋπόθεση τόσο για την αξιολόγηση των γεγονότων όσο και για τη λήψη καταθέσεων από στελέχη της Black Cube, τα οποία εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να καταθέσουν ακόμη και ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου.

6 Ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας προστασίας της Black Cube και των πρακτόρων της;

Το τελευταίο ζήτημα αφορά τη συμφωνία παροχής καθεστώτος προστασίας στην Black Cube και στα στελέχη της που συμμετείχαν στη συλλογή του επίμαχου οπτικοακουστικού υλικού.

Το ερώτημα που καλείται να απαντηθεί, είναι για ποιο λόγο ο κ. Πασχαλίδης συμφώνησε, μαζί με τον γενικό και τον βοηθό γενικό εισαγγελέα, στην παροχή προστασίας προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα στοιχεία για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που χρηματοδότησαν το Videogate.