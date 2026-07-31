Νέα διαδικασία αδειοδότησης των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών

Διαφοροποίηση της διαδικασίας για την αδειοδότηση των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών από τις 3 Αυγούστου 2026, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει, εισάγεται νέο στάδιο που προηγείται της υποβολής αίτησης για αδειοδότηση, το “προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο” (pre-application exploratory stage).

Σε αυτό το στάδιο, οι ενδιαφερόμενες για αδειοδότηση οντότητες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΚΤΚ συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες η ΚΤΚ θεωρεί σημαντικές για την ενδιαφερόμενη για αδειοδότηση οντότητα, προκειμένου η ΚΤΚ να προβεί σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση. Για το προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο θα καταβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες για αδειοδότηση οντότητες μη επιστρεπτέο τέλος ύψους €5.000.

Στόχος του προκαταρκτικού διερευνητικού σταδίου, αναφέρεται, είναι αφενός, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων οντοτήτων αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και με τις απαιτήσεις και προσδοκίες της ΚΤΚ σχετικά με τη λειτουργία των Ιδρυμάτων και αφετέρου, ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών θεμάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη μετέπειτα διαδικασία εξέτασης τυχόν αίτησης για αδειοδότηση, ιδιαίτερα όσον αφορά το κριτήριο της καλής φήμης.

Σημειώνεται επίσης ότι εφαρμόζονται επιπλέον, ανεξάρτητα με τα πιο πάνω και μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω αλλαγές στην όλη διαδικασία αδειοδότησης:

Το ύψος του τέλους για υποβολή αίτησης αδειοδότησης Ιδρύματος αυξάνεται από €5.000 σε €10.000. Η ΚΤΚ δύναται να ζητήσει από τις ενδιαφερόμενες οντότητες κατά το προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο ή από τους αιτητές κατά το στάδιο αξιολόγησης μιας αίτησης, εάν κριθεί αναγκαίο, την υποβολή έκθεσης ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας από οίκο με σχετική τεχνογνωσία. Αδρανείς αιτήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν αποσυρθεί μετά από προκαθορισμένο διάστημα μη ανταπόκρισης στα σχόλια της ΚΤΚ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «Στατιστικές Πληρωμών: δεύτερο εξάμηνο του 2025» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα, ο συνολικός αριθμός των αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος στην Κύπρο αυξήθηκε από 34 στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2024 σε 38 στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2025.

Παρόλο που τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παροχή των περισσότερων υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στις μεταφορές πιστώσεων, τις πληρωμές με κάρτα, τις άμεσες χρεώσεις και τις επιταγές, σημείωσε η Κεντρική Τράπεζα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς πληρωμών. Ειδικότερα, προσφέρουν τη συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα και αποτελούν τους αποκλειστικούς παρόχους υπηρεσιών εμβασμάτων (money remittances) και υπηρεσιών αποδοχής καρτών (card acquiring) στην Κύπρο.