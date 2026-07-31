Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Οικονομία

ΕΚΤ: Αδυναμίες διαχείρισης γεωπολιτικών κινδύνων εντόπισε άσκηση προσομοίωσης στις τράπεζες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ικανότητας των τραπεζών να διαχειρίζονται γεωπολιτικούς κινδύνους αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της θεματικής αντίστροφης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress test) του 2026

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ικανότητας των τραπεζών να διαχειρίζονται γεωπολιτικούς κινδύνους αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της θεματικής αντίστροφης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress test) του 2026, τα οποία δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η άσκηση κάλυψε 110 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ και εντάσσεται στις εποπτικές προτεραιότητες της περιόδου 2026-2028. 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά stress tests, οι τράπεζες κλήθηκαν να σχεδιάσουν οι ίδιες εύλογα γεωπολιτικά σενάρια, προσαρμοσμένα στο προφίλ κινδύνου τους, τα οποία θα οδηγούσαν σε μείωση κατά 300 μονάδες βάσης του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Στόχος της άσκησης ήταν να ενισχυθούν οι δυνατότητες των τραπεζών στην αναγνώριση και διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. 

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι τράπεζες ήταν γενικά σε θέση να αναπτύξουν οικονομικά εύλογα σενάρια ακραίων καταστάσεων που αντανακλούσαν τις ιδιαίτερες ευπάθειές τους. Ωστόσο, η άσκηση ανέδειξε και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ιδίως ως προς τη λεπτομέρεια και την ευαισθησία των αξιολογήσεων κινδύνου, τη συνέπεια μεταξύ των σεναρίων και της αποτύπωσής τους στις επιπτώσεις για τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα, τον ρεαλισμό των μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες συστημικής κρίσης, καθώς και την καλύτερη αποτύπωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φερεγγυότητας και ρευστότητας. 

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της άσκησης θα αποτελέσουν αντικείμενο του συνεχιζόμενου εποπτικού διαλόγου με κάθε τράπεζα και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη στις ποιοτικές αξιολογήσεις, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP). Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η άσκηση δεν θα οδηγήσει σε προσαρμογές της κατεύθυνσης του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance) ούτε της κατεύθυνσης του δείκτη μόχλευσης του Πυλώνα 2. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

τράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα