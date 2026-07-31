Εκτός κινδύνου η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών από ανατροπή φρέζας σε δρόμο στη Μαραθούντα

Εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων τραυματιών ηλικίας 28, 28, 35 και 41 μετά από ατύχημα από ανατροπή φρέζας σε δρόμο στην Μαραθούντα.

Η μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μαραθούντα της επαρχίας Πάφου, όταν όχημα βαρέος τύπου που εκτελούσε εργασίες οδοποιίας ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10:10 λήφθηκε πληροφορία για ατύχημα σε δρόμο κοντά στο κοιμητήριο της Μαραθούντας, στο οποίο ενεπλάκη φρέζα (milling machine) που χρησιμοποιείται για εργασίες αφαίρεσης ασφάλτου.

Μέλη της ΑΔΕ Πάφου έσπευσαν στη σκηνή, απέκλεισαν την περιοχή και διενεργούν εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε εργοληπτική εταιρεία, στην οποία έχει ανατεθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου η εκτέλεση έργων στην περιοχή.

Γύρω στις 10:00, ενώ οδηγείτο από αλλοδαπό εργαζόμενο και στην καμπίνα επέβαιναν ακόμη τρεις ομοεθνείς του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται πλαγιολίσθησε προς τα δεξιά και ανατράπηκε.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες ηλικίας 28,28, 35 και 41 απεγκλωβίστηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις κρατήθηκαν για νοσηλεία και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Στο μεταξύ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.