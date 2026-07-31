Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Εκτός κινδύνου η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών από ανατροπή φρέζας σε δρόμο στη Μαραθούντα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων τραυματιών ηλικίας 28, 28, 35 και 41 μετά από ατύχημα από ανατροπή φρέζας σε δρόμο στην Μαραθούντα.

Η μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μαραθούντα της επαρχίας Πάφου, όταν όχημα βαρέος τύπου που εκτελούσε εργασίες οδοποιίας ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10:10 λήφθηκε πληροφορία για ατύχημα σε δρόμο κοντά στο κοιμητήριο της Μαραθούντας, στο οποίο ενεπλάκη φρέζα (milling machine) που χρησιμοποιείται για εργασίες αφαίρεσης ασφάλτου.

Μέλη της ΑΔΕ Πάφου έσπευσαν στη σκηνή, απέκλεισαν την περιοχή και διενεργούν εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε εργοληπτική εταιρεία, στην οποία έχει ανατεθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου η εκτέλεση έργων στην περιοχή.

Γύρω στις 10:00, ενώ οδηγείτο από αλλοδαπό εργαζόμενο και στην καμπίνα επέβαιναν ακόμη τρεις ομοεθνείς του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται πλαγιολίσθησε προς τα δεξιά και ανατράπηκε.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες ηλικίας 28,28, 35 και 41 απεγκλωβίστηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις κρατήθηκαν για νοσηλεία και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Στο μεταξύ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα